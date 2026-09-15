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National League
National League: Highlights der Partie Lausanne – Zug (0:5)
Lausanne HC – EV Zug 0:5
Neuzugang Rohrer punktet gegen Lausanne dreifach
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – EV Zug (0:5).
Publiziert: vor 53 Minuten
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Zwei Tore, ein Assist – Skinner-Show begeistert das Seeland
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Lausanne HC – EV Zug 0:5
Neuzugang Rohrer punktet gegen Lausanne dreifach
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