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Biel – Fribourg 4:2
Zwei Tore, ein Assist – Skinner-Show begeistert das Seeland

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – HC Fribourg-Gottéron (4:2).
Publiziert: vor 44 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 15. September
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