Der ZSC trennt sich von Marco Bayer. Nach dem enttäuschenden Playoff-Out im Halbfinal gegen Davos muss der Cheftrainer gehen. Wer übernimmt, ist offen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Cheftrainer Marco Bayer (53) wird in der kommenden Saison nicht mehr an der ZSC-Bande stehen. «Die ZSC Lions sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft neue Impulse braucht», schreibt der Klub auf seiner Webseite.

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«Ich möchte mich bei Marco herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und gratuliere ihm nochmals zu den beiden Titeln in der Meisterschaft und Champions Hockey League, die er mit uns letztes Jahr erreicht hat», wird Sportchef Sven Leuenberger zitiert.

Bayer, der zuvor das ZSC-Farmteam, die GCK Lions, in der Swiss League betreute, übernahm das Team im Dezember 2024, als Marc Crawford (65) aus psychischen Gründen seinen Rücktritt gegeben hatte. Wer den Zürcher ersetzen wird, ist noch nicht bekannt. «Die Evaluation bezüglich des neuen Cheftrainers hat begonnen», erklären die Lions.

Restliches Trainerteam bleibt

Die Assistenztrainer Fabio Schwarz und Andreas Lilja sowie Goalietrainer Magnus Wennström und Athletiktrainer Mattia Stendahl bleiben im Verein.

Der ZSC wünscht dem entlassenen Trainer auf seinem weiteren Weg alles Gute. Wo Bayer seine Karriere fortsetzen wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Das Engagement bei den Lions war sein erstes als Chefcoach in der National League. Vor seiner Zeit in der ZSC-Organisation war er zwei Jahre lang Sportchef bei den SCL Tigers (2018 bis 2020), wo er zuvor als Assistenztrainer fungierte. Seine Trainerkarriere begann er 2009 in Langnau, ebenfalls als Co-Trainer, ehe er im Nachwuchs bei Kloten, mehreren U-Nati-Teams und dem SC Bern aktiv war. In Bern war er zudem kurzzeitig auch Assistent bei den Profis.