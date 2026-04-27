Nati-Coach Cadieux bietet den ersten NHL-Spieler auf

Für die dritte Woche der WM-Vorbereitung hat Nati-Trainer Jan Cadieux mehrere neue Spieler ins Kader berufen. Mit Pius Suter steht dabei auch der erste NHL-Crack im Aufgebot. Für vier Spieler ist das WM-Abenteuer vorbei.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Nach zwei deutlichen 6:1-Testspielsiegen gegen Ungarn in Biel reist die Nati am Montagmittag nach Schweden. Dort steht in Jönköping am Donnerstag das Breakout Game der Fortuna Hockey Games im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Schweden auf dem Programm. Anschliessend geht es am Freitag via Prag weiter nach Budweis, wo am Samstag Finnland und am Sonntag Gastgeber Tschechien in den beiden weiteren EHT-Partien warten.

Mit Pius Suter von den St. Louis Blues verstärkt der erste NHL-Akteur die Offensive der Schweiz. Mit den weiteren verfügbaren NHL-Spielern dürfte dann ab nächster Woche zu rechnen sein. Neu zum Team stossen – wie von Blick angekündigt – auch die beiden Stürmer Damien Riat (Lausanne) und Tyler Moy (SCRJ Lakers). Beide waren nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen. Ebenfalls ins Aufgebot rücken von den ZSC Lions die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Stürmer Denis Malgin.

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan, Christian Marti (beide ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern).

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (alle ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (alle Zug), Damien Riat, Ken Jäger, Théo Rochette (alle Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 Uhr in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan, Christian Marti (beide ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern).

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (alle ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (alle Zug), Damien Riat, Ken Jäger, Théo Rochette (alle Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 Uhr in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour)

Für den weiteren Verlauf der WM-Vorbereitung nicht mehr berücksichtigt werden Verteidiger Niklas Blessing sowie die drei Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.

Fabio Schumacher, aktuell Head Coach der U17-Nati, wird das Trainerteam um Headcoach Cadieux in dieser Woche ergänzen.