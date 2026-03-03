Und plötzlich mischt Kloten wieder mit um einen Platz in den Play-Ins. Dabei hatten viele die Zürcher Unterländer schon abgeschrieben. «Wir selbst haben immer daran geglaubt, dass es noch möglich ist, da wir in vielen Spielen nahe dran gewesen waren», sagt Captain Steve Kellenberger (39), der nach 20 Saisons als Profi, davon 18 bei Kloten, seine Karriere beenden wird. «Aber wir wussten, dass wir die ersten Spiele nach der Olympia-Pause gewinnen müssen.»

Das ist gelungen. Dabei begann es denkbar schlecht. Die Klotener zeigten ein desolates erstes Drittel beim Restart in Bern (2:1 n.V.) und brachten erst kurz vor der ersten Pause den ersten Schuss aufs Tor. Was ist da in der Kabine passiert? Hat Trainer Lauri Marjamäki getobt? «Der Trainer war schon nicht zufrieden. Und zwei, drei Spieler haben auch gesprochen», so der Routinier, der auch das Wort ergriff.

Die letzten 3 Runden Donnerstag, 5. März Ajoie – Ambri

Bern – Zug

Servette – Biel

Lugano – ZSC Lions

Lausanne – Davos

SCRJ Lakers – Kloten

SCL Tigers – Fribourg Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

SCL Tigers – ZSC Lions Donnerstag, 5. März Ajoie – Ambri

Bern – Zug

Servette – Biel

Lugano – ZSC Lions

Lausanne – Davos

SCRJ Lakers – Kloten

SCL Tigers – Fribourg Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

SCL Tigers – ZSC Lions Mehr

Es war aber nicht eine zünftige Ansprache, die die Flieger durchstarten liess, wie Insider berichten. Ein wichtiger Grund, dass das Team zuletzt noch näher zusammengerückt ist, soll auch Kellenberger sein. Seine Kollegen wollen nicht, dass die Karriere des Urgesteins sang- und klanglos endet. Einige hätten ihm das auch persönlich gesagt, bestätigt Kellenberger.

«Würde wahrscheinlich bis 64 spielen»

Dass seine Karriere bald enden wird, sei meist nur im Hinterkopf präsent. «Während den Spielen kann ich es gut ausblenden. Doch nach dem Sieg gegen die SCL Tigers wurde mir bewusst, dass das mein zweitletztes Quali-Heimspiel gewesen war.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass er aufhört, war nicht primär seine Entscheidung gewesen. «Wenn es nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich bis 64 spielen», sagt er. Doch einen anderen Klub zu suchen, sei für ihn nicht infrage gekommen. Er wird in Kloten als U18-Trainer einsteigen und hat schon als Hilfstrainer bei der U16, wo sein Sohn Liam (14) spielt, geschnuppert. Doch zuerst will er noch die Play-Ins erreichen. «Ich bin optimistisch und voller Elan.»