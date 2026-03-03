Vier Teams kämpfen um zwei Play-In-Plätze: Bern, Biel, Langnau und Kloten. Packender könnte der Krimi kaum sein. Und nur noch drei Runden stehen an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Biel empfängt am Samstag punktgleiche SCL Tigers in entscheidendem Derby

SCL Tigers verloren zuletzt sieben Auswärtsspiele in Serie

Biel und Langnau Heimtabelle: beide 43 Punkte, SCB nur 34 Punkte

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Tatort Biel

Es gibt nur noch ein Direktduell in diesem Strichkrimi: Am Samstag empfängt Biel die derzeit punktgleichen SCL Tigers. Dass sich die beiden Berner Rivalen gegenseitig Punkte abnehmen werden, ist eine gute Nachricht für den SCB, der zwei Punkte Vorsprung auf das Duo hat. Dass mindestens eines der beiden Teams punktet, hingegen schlecht für den EHC Kloten, der wohl beide überholen muss, wenn er noch die Play-Ins erreichen will. Das Derby könnte durchaus den ganzen Krimi entscheiden.

Für die auswärts schwachen Bieler (Nummer 12 der Liga) ist es das einzige verbliebene Heimspiel der Saison. Mit einem Sieg könnten sie die Emmentaler nicht nur distanzieren, sondern auch das Direkt-Duell der Saison (bisher 5:4 Punkte) für sich entscheiden. Die Rückkehr an den Tatort wird für die Tigers unangenehme Erinnerungen aufkommen lassen. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison in der Tissot-Arena führte Langnau bis zur 55. Minute 5:4 und verlor in einem verrückten Spiel noch 5:6.

5:21 EHC Biel – SCL Tigers 6:5: Hofer setzt Elf-Tore-Spektakel die Krone auf

Tatort Langnau

Die strauchelnden SCL Tigers, die zusammen mit Ajoie das schlechteste Auswärtsteam der Liga sind und zuletzt siebenmal in Serie in der Fremde verloren haben, können zum Glück noch zweimal zu Hause spielen. Mit Fribourg und zum Schluss den ZSC Lions kommt allerdings hochkarätige Kundschaft ins Pommes-Frites-Paradies. Doch beide hat das Paterlini-Team in dieser Saison auf eigenem Eis schon geschlagen: Die Zürcher 2:1, Gottéron 6:0.

Tatort Bern

Auch der SCB hat noch zwei Partien vor eigenem Anhang. Doch die Berner sind im Gegensatz zu Langnau und Biel, die in der Heimtabelle mit je 43 Punkten die Nummer 5 und 6 sind, nicht wirklich heimstark. Erst 34 Punkte haben sie bisher daheim errungen und zuletzt nach der Olympia-Pause gegen Kloten (1:2 n.V.) und Biel (2:3) verloren. Unterschiedliche Erfahrungen machte der SCB mit den beiden noch ausstehenden Gästen: Gegen Zug (3:0) zeigte man zum Einstand von Trainer Heinz Ehlers eines der besten Saison-Spiele. Kurz davor war Jussi Tapola nach einer 1:5-Pleite im Zähringer Derby gegen Fribourg gefeuert worden.

Die letzten 3 Runden Donnerstag, 5. März Ajoie – Ambri

Bern – Zug

Servette – Biel

Lugano – ZSC Lions

Lausanne – Davos

SCRJ Lakers – Kloten

SCL Tigers – Fribourg Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

Tatort Genf

Servette steht unter Verdacht, im Strich-Krimi eine entscheidende Rolle zu spielen. Denn sowohl Biel als auch Kloten müssen noch in Genf ran, wo beide ihr erstes Gastspiel der Saison verloren haben.

Tatort Rapperswil-Jona

Wollen die Klotener noch länger im Play-In-Rennen bleiben, müssen sie am Donnerstag in Rappi ihre Serie von vier Siegen in Folge verlängern. Kurioserweise bestritten die beiden Teams in der Olympia-Pause ein Testspiel gegeneinander. Dabei gewann Kloten (daheim) 4:2.