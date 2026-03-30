Seit Ajoie vor fünf Jahren aufgestiegen ist, hat nur ein Coach geliefert: Sportchef Julien Vauclair, der jetzt wieder an die Bande steigt, obwohl der Spuk schon nach einem Spiel zu Ende sein könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ajoie entlässt Trainer Greg Ireland während aussichtsloser Playout-Serie gegen Ambri

Sportchef Julien Vauclair übernimmt, erreicht bessere Bilanz als Ireland

Vauclair erzielte 1,3 Punkte pro Spiel in 46 Einsätzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Ajoie liegt in der Playout-Serie gegen Ambri 0:3 zurück. Die Lage ist nahezu hoffnungslos. Und doch haben sich die Jurassier am Montag entschieden, Trainer Greg Ireland (60) zu feuern. Der Kanadier hätte seine Koffer nach der Saison wohl ohnehin packen müssen.

3:15 Ambri – Ajoie 3:2: Jolys Dribblings bringen Ambri den Sieg

Der Trainerwechsel dürfte vor allem im Hinblick auf eine mögliche Ligaqualifikation erfolgt sein. Ob diese überhaupt stattfinden wird, steht in den Sternen. Denn nur wenn sich der aufstiegsberechtigte HC La Chaux-de-Fonds im Final der Swiss League durchsetzen sollte, muss Ajoie seinen Platz in der National League verteidigen. Das erste Spiel der Serie ging allerdings mit 6:3 an die Unterwalliser von Chris McSorley, deren Aufstiegsgesuch abgeschmettert wurde.

Ein absurdes Szenario, das sich jedes Jahr wiederholt, weil die höchste Liga ein Sicherheitsnetz für ihre Klubs geflochten hat. So könnte es sein, dass Sportchef Julien Vauclair, der nun einmal mehr an die Bande steigt, nur für ein Spiel einspringen muss.

Ajoie holte mit Vauclair 1,3 Punkte pro Spiel

Dabei hat der ehemalige Nati-Verteidiger eine weit bessere Bilanz als alle Ajoie-Trainer seit dem Aufstieg 2021. Auftstiegscoach Gary Sheehan brachte es in der National League auf 0,44 Punkte pro Spiel, ehe er interimistisch durch Frédéric Rothen (1 Punkt pro Spiel) ersetzt wurde. Filip Pesan erreichte ein Mittel von 0,67 Zählern. Christian Wohlwend kam von 2023 bis 2024 auf einen Punkteschnitt 0,66. Sein Nachfolger Ireland brachte es auf 0,93 Zähler. Die Bilanz von Vauclair, der nun zum vierten Mal die Verantwortung übernimmt, lässt sich hingegen sehen. In 46 Spielen erreichte er 1,3 Punkte pro Spiel. Ein Schnitt, der in dieser Saison für einen Play-In-Platz gereicht hätte.

Der 46-Jährige macht also als Trainer einen viel besseren Job denn als Sportchef, scheint aber keine Lust zu haben, auf Dauer die Verantwortung an der Bande zu übernehmen. Schliesslich ist dort die Jobsicherheit viel geringer. Seit der Jurassier im Januar 2022 zurückkehrte, belegte Ajoie stets den letzten Platz. Fortschritte machte man nur beim Budget, sportlich konnte man nie ins Rennen um Platz 12, geschweige denn einen Play-In-Rang eingreifen. Doch dank Sicherheitsnetz blieb das bisher folgenlos. Sollte sich Sierre den Swiss-League-Titel holen, käme der ewige Tabellenletzte zum dritten Mal in fünf Jahren zu einem Gratis-Ligaerhalt.