HCD reist ohne Verteidiger-Duo nach Schweden

Auch fürs zweite CHL-Gruppenspiel in Schweden fehlen am Dienstag die Davoser Dominik Egli und Frédéric Allard. Eine Einreise ist für beide HCD-Akteure mit einem finanziellen Risiko verbunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HCD ohne Egli und Allard im CHL-Gruppenspiel gegen Rögle

Die Verteidiger sollten besser nicht nach Schweden einreisen

Es drohen sonst finanzielle Konsequenzen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Ihre jüngste Vergangenheit in Schweden wird ihnen zum Verhängnis: Der HCD muss gegen Rögle in Ängelholm auf Dominik Egli und Frédéric Allard verzichten. Bereits vor dreieinhalb Wochen bestritten die Davoser das CHL-Gruppenspiel gegen Skelleftea (2:6) ohne die beiden Verteidiger. Aus Steuer-Gründen. Bei einer Einreise nach Schweden würden die beiden Spieler ein finanzielles Risiko eingehen.

Dazu muss man wissen: Die SHL-Klubs wenden bei ausländischen Akteuren einen Steuer-Kniff an. Ihr Salär wird quasi in drei Tranchen ausbezahlt. Die erste jeweils bei Vertrags-Start, sozusagen als Signing-Bonus (Unterschriftsprämie). Die zweite während der Saison normal als Monatslohn. Und dann als Letztes ein Sign-off-Bonus (Austrittsprämie), wenn Klub oder Land verlassen werden.

Dieser wird bei einem Mehrjahres-Vertrag jeweils erst nach dessen Dauer ausbezahlt und bis dahin kumuliert. In Eglis Fall über zwei Jahre, der 28-Jährige spielte von 2024 bis 2026 bei Frölunda in Göteborg. In Allards (28) Fall ist die Summe dieses Sign-off-Bonus nach drei Saisons (2023 bis 2026) bei Lulea noch höher. So umgehen die Klubs die Steuern für diese Beträge.

Trick um Steuer zu umgehen

Für die Spieler tut sich dabei folgender Nachteil auf: Sie dürfen danach für sechs Monate nicht mehr nach Schweden einreisen, weil sie diese Summe sonst versteuern müssten. Einige Akteure tricksten diesbezüglich auch schon, wie zum Beispiel Ex-Tigers-Stürmer Brendan Shinnimin (35, Ka, Linköping). Er unterzeichnete wohlweislich Einjahresverträge. Nach der Saison wurde ihm die Austrittsprämie ausbezahlt, und er kehrte einfach erst im November zu seinem schwedischen Team zurück, um die fällig werdende Steuer zu umgehen. Die Wochen bis dahin überbrückte er auch mal in anderen Ligen (2020 Mannheim, 2025 Bratislava).

Der HCD machte sich noch bei Steuer-Experten schlau, ob es allenfalls eine Möglichkeit gibt, dass Egli und Allard das CHL-Spiel trotzdem bestreiten könnten. Zum Beispiel, ob ein Kurz-Aufenthalt von nur zwölf oder 24 Stunden ohne Konsequenzen bleiben würde. Es wurde dem Klub jedoch abgeraten, Egli und Allard dem Risiko auszusetzen, dass sie auffliegen.

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