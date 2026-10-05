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Drei National-League-Spieler für Schwalben gebüsst

Nik Petrovic, Tyler Moy und Christoph Bertschy werden für Schwalben gebüsst. Die beiden Letzteren müssen allerdings mehr zahlen als EVZ-Spieler Petrovic.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Christoph Bertschy muss der Liga 2000 Franken wegen einer Schwalbe zahlen.
Foto: Estelle Vagne
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Cédric HeebRedaktor Sport

Gleich drei Spieler werden von der National League zur Kasse gebeten – und alle wegen des gleichen Vergehens: Schwalbe.

Vom EV Zug erwischt es Nik Petrovic (20) wird für sein Vergehen gegen die SCRJ Lakers vom 29. September mit 800 Franken gebüsst. Noch tiefer ins Portemonnaie greifen müssen Tyler Moy (31) von den Lakers und Christoph Bertschy (32) von Fribourg-Gottéron. Sie müssen jeweils 2000 Franken entrichten.

Der Unterschied im Strafmass ist damit zu erklären, dass die Liga dieses aufgrund der Erfahrung der Spieler und deren Lohn festlegt. Ein junger, noch nicht so erfahrener Spieler zahlt dadurch in der Regel weniger als erfahrene oder ausländische Profis.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
6
8
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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