Drei National-League-Spieler für Schwalben gebüsst

Nik Petrovic, Tyler Moy und Christoph Bertschy werden für Schwalben gebüsst. Die beiden Letzteren müssen allerdings mehr zahlen als EVZ-Spieler Petrovic.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Gleich drei Spieler werden von der National League zur Kasse gebeten – und alle wegen des gleichen Vergehens: Schwalbe.

Vom EV Zug erwischt es Nik Petrovic (20) wird für sein Vergehen gegen die SCRJ Lakers vom 29. September mit 800 Franken gebüsst. Noch tiefer ins Portemonnaie greifen müssen Tyler Moy (31) von den Lakers und Christoph Bertschy (32) von Fribourg-Gottéron. Sie müssen jeweils 2000 Franken entrichten.

Der Unterschied im Strafmass ist damit zu erklären, dass die Liga dieses aufgrund der Erfahrung der Spieler und deren Lohn festlegt. Ein junger, noch nicht so erfahrener Spieler zahlt dadurch in der Regel weniger als erfahrene oder ausländische Profis.