DE
FR
Abonnieren

Mit 23 Jahren
ZSC-Stürmer beendet seine Karriere per sofort

Überraschende Neuigkeiten von den ZSC Lions. Ihr Stürmer Joshua Fahrni hat sich entschieden, per sofort einen Schlussstrich unter seine Karriere zu ziehen.
Publiziert: 12:16 Uhr
Kommentieren
1/4
Hängt die Schlittschuhe an den Nagel: Joshua Fahrni.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Erst auf diese Saison hin ist Joshua Fahrni zu den ZSC Lions gewechselt. Nun hat der 23-jährige Stürmer entschieden, seine Karriere per sofort zu beenden. Wie der Klub mitteilt, hat er um die Auflösung seines Vertrages gebeten. «Dies aus privaten Gründen», wie es in der Mitteilung heisst.

Fahrni erklärt, der Entscheid sei nach reiflicher Überlegung gefallen. Leicht sei es dennoch nicht, aber es sei «das Ergebnis absoluter Ehrlichkeit mir selbst gegenüber». Denn um auf diesem Niveau erfolgreich Eishockey zu spielen, brauche es jeden Tag die volle Überzeugung und Motivation. «Deshalb habe ich für mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen.» Wie dieser aussieht, bleibt offen. Fahrni wurde beim SC Bern ausgebildet und wechselte 2024 zu den SCL Tigers. In der aktuellen Saison kommt er auf fünf Partien – allesamt für die GCK Lions in der Swiss League.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger bedauert den Entscheid, respektiert aber die genannten Gründe und wünscht Fahrni für die Zukunft alles Gute.

Noch näher dran am ZSC
ZSC.png

Füge jetzt den ZSC Lions deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
6
8
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions