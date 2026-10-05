Überraschende Neuigkeiten von den ZSC Lions. Ihr Stürmer Joshua Fahrni hat sich entschieden, per sofort einen Schlussstrich unter seine Karriere zu ziehen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erst auf diese Saison hin ist Joshua Fahrni zu den ZSC Lions gewechselt. Nun hat der 23-jährige Stürmer entschieden, seine Karriere per sofort zu beenden. Wie der Klub mitteilt, hat er um die Auflösung seines Vertrages gebeten. «Dies aus privaten Gründen», wie es in der Mitteilung heisst.

Fahrni erklärt, der Entscheid sei nach reiflicher Überlegung gefallen. Leicht sei es dennoch nicht, aber es sei «das Ergebnis absoluter Ehrlichkeit mir selbst gegenüber». Denn um auf diesem Niveau erfolgreich Eishockey zu spielen, brauche es jeden Tag die volle Überzeugung und Motivation. «Deshalb habe ich für mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen.» Wie dieser aussieht, bleibt offen. Fahrni wurde beim SC Bern ausgebildet und wechselte 2024 zu den SCL Tigers. In der aktuellen Saison kommt er auf fünf Partien – allesamt für die GCK Lions in der Swiss League.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger bedauert den Entscheid, respektiert aber die genannten Gründe und wünscht Fahrni für die Zukunft alles Gute.

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