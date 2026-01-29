DE
FR
Abonnieren

16-Jähriger mit Rekord
Neuenschwander besser als einst Hischier

Mit erst 16 Jahren spielt Biel-Toptalent Jonah Neuenschwander eine grössere Rolle als jeder Gleichaltrige in der Geschichte des Schweizer Profi-Hockeys.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Biel-Youngster Jonah Neuenschwander hat eine neue Bestmarke aufgestellt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Letzte Woche wurde Trainer Martin Filander beim EHC Biel freigestellt. Unter dem Schweden kamen die Seeländer sportlich nie auf Touren. Und doch hat Filander dem Klub etwas hinterlassen. Er hat Talente spielen lassen. Acht Teenager haben in den eineinhalb Jahren unter dem 44-Jährigen ihr NL-Debüt gegeben. Und die Jungen haben unter Filander Fortschritte gemacht. Allen voran Jonah Neuenschwander (16).

Mehr zu Noah Neuenschwander
Zu Besuch bei den Neuenschwander-Youngsters Elijah und Jonah
«Davon träumte ich als Bub»
Zu Besuch bei den Neuenschwander-Youngsters Elijah und Jonah
Weshalb Trainer Filander beim EHC Biel gescheitert ist
Keine Erfolgsgeschichte
Weshalb Trainer Filander beim EHC Biel gescheitert ist
Von A(llenbach) bis Z(anetti) – das sind unsere Talente der Zukunft
26 Sport-Hoffnungen für 2026
Von A(llenbach) bis Z(anetti) – das sind unsere Talente der Zukunft
Ein 16-Jähriger ist der Star unserer U18-Nati
An der WM in den USA
Ein 16-Jähriger ist der Star unserer U18-Nati
Unser Wunder-Teenie (15) erobert die Hockey-Welt
Ist aber wieder bei Junioren
Wunder-Teenie Neuenschwander (15) erobert die Hockey-Welt
Ausnahmetalent Neuenschwander (15) ist cool und bodenständig
Unsere Hockey-Sensation
Ausnahmetalent Neuenschwander (15) ist cool und bodenständig
Biel-Teenie (15) wurde heimlich zur U20-WM aufgeboten
Juwel Jonah Neuenschwander
Biel-Teenie (15) wurde heimlich zur U20-WM aufgeboten
Ein 1,90-m-Teenie (15) entzückt ganz Biel
Mit Video
«Ein bodenständiger Bub»
Ein 1,90-m-Teenie (15) entzückt ganz Biel

Der Stürmer, der letzte Saison als 15-Jähriger debütierte, hat diese Saison in 24 Spielen bereits 10 Skorerpunkte verbucht. Auch unter dem neuen Trainer Christian Dubé hat er, nachdem er die ersten beiden Spiele noch krank verpasst hatte, sofort eingeschlagen. Mit seinem vierten Saisontor zum 4:2 sorgte er beim Nervenspiel gegen Ajoie kurz nach dem Anschlusstreffer dafür, dass Biel nicht ins Zittern kommt. Danach glänzte er auch noch mit einem Assist auf Johnny Kneubühler.

Wer von euch hat die grössere Klappe?
1:52
«Komm schon, sei ehrlich»:Wer von euch hat die grössere Klappe?

Mit seinen zehn Skorerpunkten hat er einen Rekord pulverisiert. Noch nie hat ein Spieler im Jahr vor seiner Draft-Saison so viele Punkte gebucht. Die bisherige Bestmarke hielt ebenfalls ein Bieler Junior: Der jetzige HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer buchte in der Saison 2017/18 sechs Punkte. Er wurde dann im folgenden Jahr von Arizona als Nummer 207 gedraftet.

Beste Skorer in der Saison vor dem Draftjahr
  • 1. Jonah Neuenschwander (Biel, 25/26) 24 Spiele, 4 Tore, 10 Punkte
  • 2. Valentin Nussbaumer (Biel, 17/18) 26/5/6
  • 3. Nando Eggenberger (Davos, 16/17) 28/4/5
  • 4. Tim Ramholt (ZSC Lions, 01/02) 37/3/3
  • 5. Marc Heberlein (Davos, 98/99) 32/2/3
  • 6. Patrick Howald (Bern, 86/87) 5/2/2
  • 7. Nikolaj Ehlers (Biel, 12/13) 11/1/2

Quelle: eliteprospects.com

  • 1. Jonah Neuenschwander (Biel, 25/26) 24 Spiele, 4 Tore, 10 Punkte
  • 2. Valentin Nussbaumer (Biel, 17/18) 26/5/6
  • 3. Nando Eggenberger (Davos, 16/17) 28/4/5
  • 4. Tim Ramholt (ZSC Lions, 01/02) 37/3/3
  • 5. Marc Heberlein (Davos, 98/99) 32/2/3
  • 6. Patrick Howald (Bern, 86/87) 5/2/2
  • 7. Nikolaj Ehlers (Biel, 12/13) 11/1/2

Quelle: eliteprospects.com

Bei Neuenschwander darf man damit rechnen, dass er im Sommer 2027 nicht bis zur siebten Runde warten muss, bis sein Name beim NHL-Draft aufgerufen wird. In einer Prognose stufte ihn «The Athletic» jüngst weltweit als Nummer 9 ein. Neben seinem weit fortgeschrittenen Spielverständnis dürfte auch seine Grösse von 1,91 Meter den NHL-Klubs das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Bichsel war der letzte Schweizer Erstrunder

Seit 2022, als Dallas den ehemaligen Biel-Junioren Lian Bichsel als Nummer 18 wählte, wurde kein Schweizer mehr in der ersten Runde gezogen.

Rajala als Fussballer, Sever schliesst gefühlvoll ab
3:47
EHC Biel – HC Ajoie 6:3:Rajala als Fussballer, Sever schliesst gefühlvoll ab

Mit seinen fabulösen Statistiken stellt Neuenschwander auch aktuelle Schweizer NHL-Stars wie Nico Hischier in den Schatten. Der Walliser kam in der Saison vor seinem Draft-Jahr beim SCB in 15 Spielen auf einen Punkt, ehe er dann in der folgenden Saison in Halifax explodierte.

Neuenschwander ist seinen Altersgenossen einen grossen Schritt voraus und hat bereits an zwei U20-Weltmeisterschaften teilgenommen. Doch die Entwicklung von Talenten verläuft selten linear. Niemand kann sagen, ob Neuenschwander auch in seinem Draftjahr noch einmal einen Schritt macht. Da liegt die Latte dann auch höher: Der jetzige NHL-Star Auston Matthews buchte 2015/16 bei den ZSC Lions 46 Punkte, ehe ihn die Toronto Maple Leafs im Sommer als Nummer 1 drafteten.

Solche Gedanken dürften jetzt auch keine Priorität haben. Biel steckt mitten im Kampf um einen Play-In-Platz und kann sich glücklich schätzen, dass Neuenschwander mit seiner Unbeschwertheit nicht zuletzt gegen Ajoie auftrumpft.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zug
EV Zug
44
-15
64
9
SC Bern
SC Bern
44
-8
61
10
SCL Tigers
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Biel
EHC Biel
44
-17
58
12
EHC Kloten
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
HC Ajoie
45
-61
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Davos
HC Davos
National League
National League
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Biel
        EHC Biel
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League
        SC Bern
        SC Bern