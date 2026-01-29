Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Letzte Woche wurde Trainer Martin Filander beim EHC Biel freigestellt. Unter dem Schweden kamen die Seeländer sportlich nie auf Touren. Und doch hat Filander dem Klub etwas hinterlassen. Er hat Talente spielen lassen. Acht Teenager haben in den eineinhalb Jahren unter dem 44-Jährigen ihr NL-Debüt gegeben. Und die Jungen haben unter Filander Fortschritte gemacht. Allen voran Jonah Neuenschwander (16).

Der Stürmer, der letzte Saison als 15-Jähriger debütierte, hat diese Saison in 24 Spielen bereits 10 Skorerpunkte verbucht. Auch unter dem neuen Trainer Christian Dubé hat er, nachdem er die ersten beiden Spiele noch krank verpasst hatte, sofort eingeschlagen. Mit seinem vierten Saisontor zum 4:2 sorgte er beim Nervenspiel gegen Ajoie kurz nach dem Anschlusstreffer dafür, dass Biel nicht ins Zittern kommt. Danach glänzte er auch noch mit einem Assist auf Johnny Kneubühler.

1:52 «Komm schon, sei ehrlich»: Wer von euch hat die grössere Klappe?

Mit seinen zehn Skorerpunkten hat er einen Rekord pulverisiert. Noch nie hat ein Spieler im Jahr vor seiner Draft-Saison so viele Punkte gebucht. Die bisherige Bestmarke hielt ebenfalls ein Bieler Junior: Der jetzige HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer buchte in der Saison 2017/18 sechs Punkte. Er wurde dann im folgenden Jahr von Arizona als Nummer 207 gedraftet.

Beste Skorer in der Saison vor dem Draftjahr 1. Jonah Neuenschwander (Biel, 25/26) 24 Spiele, 4 Tore, 10 Punkte

2. Valentin Nussbaumer (Biel, 17/18) 26/5/6

3. Nando Eggenberger (Davos, 16/17) 28/4/5

4. Tim Ramholt (ZSC Lions, 01/02) 37/3/3

5. Marc Heberlein (Davos, 98/99) 32/2/3

6. Patrick Howald (Bern, 86/87) 5/2/2

7. Nikolaj Ehlers (Biel, 12/13) 11/1/2 Quelle: eliteprospects.com 1. Jonah Neuenschwander (Biel, 25/26) 24 Spiele, 4 Tore, 10 Punkte

2. Valentin Nussbaumer (Biel, 17/18) 26/5/6

3. Nando Eggenberger (Davos, 16/17) 28/4/5

4. Tim Ramholt (ZSC Lions, 01/02) 37/3/3

5. Marc Heberlein (Davos, 98/99) 32/2/3

6. Patrick Howald (Bern, 86/87) 5/2/2

7. Nikolaj Ehlers (Biel, 12/13) 11/1/2 Quelle: eliteprospects.com Mehr

Bei Neuenschwander darf man damit rechnen, dass er im Sommer 2027 nicht bis zur siebten Runde warten muss, bis sein Name beim NHL-Draft aufgerufen wird. In einer Prognose stufte ihn «The Athletic» jüngst weltweit als Nummer 9 ein. Neben seinem weit fortgeschrittenen Spielverständnis dürfte auch seine Grösse von 1,91 Meter den NHL-Klubs das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Bichsel war der letzte Schweizer Erstrunder

Seit 2022, als Dallas den ehemaligen Biel-Junioren Lian Bichsel als Nummer 18 wählte, wurde kein Schweizer mehr in der ersten Runde gezogen.

3:47 EHC Biel – HC Ajoie 6:3: Rajala als Fussballer, Sever schliesst gefühlvoll ab

Mit seinen fabulösen Statistiken stellt Neuenschwander auch aktuelle Schweizer NHL-Stars wie Nico Hischier in den Schatten. Der Walliser kam in der Saison vor seinem Draft-Jahr beim SCB in 15 Spielen auf einen Punkt, ehe er dann in der folgenden Saison in Halifax explodierte.

Neuenschwander ist seinen Altersgenossen einen grossen Schritt voraus und hat bereits an zwei U20-Weltmeisterschaften teilgenommen. Doch die Entwicklung von Talenten verläuft selten linear. Niemand kann sagen, ob Neuenschwander auch in seinem Draftjahr noch einmal einen Schritt macht. Da liegt die Latte dann auch höher: Der jetzige NHL-Star Auston Matthews buchte 2015/16 bei den ZSC Lions 46 Punkte, ehe ihn die Toronto Maple Leafs im Sommer als Nummer 1 drafteten.

Solche Gedanken dürften jetzt auch keine Priorität haben. Biel steckt mitten im Kampf um einen Play-In-Platz und kann sich glücklich schätzen, dass Neuenschwander mit seiner Unbeschwertheit nicht zuletzt gegen Ajoie auftrumpft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos