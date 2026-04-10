Im Kampf um die Wildcard-Plätze in der Western Conference kämpfen mit den Nashville Predators, den LA Kings und den Winnipeg Jets drei Teams mit Schweizer Beteiligung um ein Playoff-Ticket. Roman Josi muss im Kampf darum aber wegen einer Verletzung zuschauen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Zwischen den St. Louis Blues mit Pius Suter und den Winnipeg Jets von Nino Niederreiter hätten in der Nacht auf Freitag zwei Schweizer aufeinandertreffen können. Doch Suter steht überraschend nicht im Kader der Blues. Gemäss Headcoach Jim Montogomery sei es allerdings nur eine Pause zur Erholung, am Samstag gegen Chicago soll der Schweizer wieder im Lineup stehen.

Das bessere Ende behalten Niederreiters Jets für sich. Die Kanadier gewinnen auswärts mit 3:2, der Bündner bleibt ohne Torbeteiligung. Dank des Sieges hält Winnipeg die Playoff-Chancen am Leben. Im Kampf um die zwei Wildcard-Plätze der Western Conference fehlen dem Niederreiter-Team noch zwei Punkte (ein Sieg) auf Roman Josis Nashville Predators, die gegen die Utah Mammoth 1:4 verlieren.

Captain Josi muss für die Partie wegen einer Oberkörperverletzung kurzfristig Forfait geben. Die Predators geben an, dass Josis Gesundheitszustand von Tag zu Tag bewertet werden müsse. Es ist also nicht von einer schweren Verletzung auszugehen.

Die Jets haben noch vier, die Predators noch drei Partien zu spielen. Auch die LA Kings des noch immer verletzten Kevin Fiala mischen in diesem Kampf noch mit. Los Angeles gewinnt 4:1 gegen die Vancouver Canucks. Voraussichtlich wird nur eines der drei Teams den Sprung in die Playoffs schaffen. Suters St. Louis hat in diesem Kampf nur noch theoretische Chancen.

Bichsels Dallas siegen bei Torfestival

Am meisten Treffer in den Spielen mit Schweizer Beteiligung fallen am Donnerstag bei Dallas gegen Minnesota. Die Stars mit Lian Bichsel gewinnen mit 5:4. Der Oltner Verteidiger steht mit einer ausgeglichenen Bilanz gut 20 Minuten auf dem Eis. Dallas hat das Playoff-Ticket bereits auf sicher.

Die New Jersey Devils, die drei Runden vor dem Ende der Regular Season bereits alle Playoff-Chancen verspielt haben, unterliegen den Pittsburgh Penguins 2:5. Jonas Siegenthaler liefert den Assist zum zwischenzeitlichen 2:3, Timo Meier und Nico Hischier bleiben ohne Skorerpunkte.

Akira Schmid kommt für die Las Vegas Golden Knights (3:4 nach Verlängerung gegen Seattle) zum achten Mal in Serie nicht zum Einsatz. Die letzten drei Spiele stand der Berner gar nicht im Aufgebot. Die Playoff-Quali für die Golden Knights ist in den letzten drei Runden wohl nur noch Formsache.

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