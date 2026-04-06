Während Hischier und die New Jersey Devils trotz Sieg kaum mehr Chancen auf die Playoffs haben, gelingt Pius Suter mit den St. Louis Blues ein wichtiger Schritt im Rennen um die letzten Wildcard-Plätze in der Western Conference.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Schweizer in NHL-Nacht im Einsatz: Devils siegen 3:0 gegen Montréal

Timo Meier erzielt ein Tor, Hischier zweitbester Spieler der Partie

New Jersey fehlen 7 Punkte, St. Louis noch 3 für Playoffs War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

In der Nacht auf Ostermontag stehen vier Schweizer in der NHL im Einsatz. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewinnen mit den New Jersey Devils auswärts gegen die Montréal Canadiens 3:0.

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Dabei erzielt Meier das 1:0 für seine Mannschaft, während sich Hischier zum zweitbesten Spieler der Partie küren lässt. Die Devils revanchieren sich somit für die Heimniederlage im Penaltyschiessen gegen die Canadiens am Samstag. Die Playoffs scheinen aber trotz Sieg in der hart umkämpften Eastern Conference in weiter Ferne für New Jersey. Der Mannschaft rund um Captain Hischier fehlen auf den letzten Wildcard-Platz noch sieben Punkte.

Suter siegt gegen NHL-Leader

Die St. Louis Blues mit Pius Suter befinden sich in der Western Conference hingegen noch mitten im Rennen. In der Nacht auf Montag gewinnen die Blues auswärts gegen den Tabellenführer der gesamten NHL Colorado Avalance mit 3:2.

Suter kommt dabei auf eine Eiszeit von etwas mehr als 15 Minuten, gibt zwei Schüsse ab und steht bei einem Gegentreffer auf dem Eis. St. Louis fehlen noch drei Punkte auf den letzten Playoff-Platz.

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