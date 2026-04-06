Darum gehts
- Vier Schweizer in NHL-Nacht im Einsatz: Devils siegen 3:0 gegen Montréal
- Timo Meier erzielt ein Tor, Hischier zweitbester Spieler der Partie
- New Jersey fehlen 7 Punkte, St. Louis noch 3 für Playoffs
In der Nacht auf Ostermontag stehen vier Schweizer in der NHL im Einsatz. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewinnen mit den New Jersey Devils auswärts gegen die Montréal Canadiens 3:0.
Dabei erzielt Meier das 1:0 für seine Mannschaft, während sich Hischier zum zweitbesten Spieler der Partie küren lässt. Die Devils revanchieren sich somit für die Heimniederlage im Penaltyschiessen gegen die Canadiens am Samstag. Die Playoffs scheinen aber trotz Sieg in der hart umkämpften Eastern Conference in weiter Ferne für New Jersey. Der Mannschaft rund um Captain Hischier fehlen auf den letzten Wildcard-Platz noch sieben Punkte.
Suter siegt gegen NHL-Leader
Die St. Louis Blues mit Pius Suter befinden sich in der Western Conference hingegen noch mitten im Rennen. In der Nacht auf Montag gewinnen die Blues auswärts gegen den Tabellenführer der gesamten NHL Colorado Avalance mit 3:2.
Suter kommt dabei auf eine Eiszeit von etwas mehr als 15 Minuten, gibt zwei Schüsse ab und steht bei einem Gegentreffer auf dem Eis. St. Louis fehlen noch drei Punkte auf den letzten Playoff-Platz.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
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