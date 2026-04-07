Nach mehreren Wochen verletzungsbedingter Absenz gibt Nino Niederreiter bei den Winnipeg Jets sein Comeback und feiert gleich einen deutlichen Sieg. Den Nashville Predators reicht es trotz zwei Skorerpunkten von Roman Josi nicht zum Sieg.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nino Niederreiter ist nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück: Erstmals seit den Olympischen Spielen läuft der Bündner in der Nacht auf Dienstag für seine Winnipeg Jets auf – und erlebt dabei einen erfolgreichen Abend.

Sein Team deklassiert die Seattle Kraken vor heimischem Anhang gleich mit 6:2. Niederreiter darf dabei elf Minuten lang auf dem Eis stehen und erlebt zwei Tore der Jets aus nächster Nähe mit. Mit dem deutlichen Sieg hält das kanadische Team auch seine Playoff-Hoffnungen aufrecht: Winnipeg liegt nur zwei Punkte hinter einem Wildcard-Platz.

Josis Tor und Assist reichen nicht für Sieg

Auf diesem sind sind am Dienstagmorgen wieder die Los Angeles Kings klassiert: Die Kalifornier, denen Kevin Fiala noch immer verletzt fehlt, ringen die Nashville Predators im Penaltyschiessen mit 3:2 nieder und schieben sich in der Wildcard-Tabelle somit am Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee vorbei.

Predators-Captain Roman Josi wird für einen guten Auftritt somit schlecht belohnt: Der Berner erzwingt mit seinem Tor zum 2:2 im Schlussdrittel die Penalty-Entscheidung erst. Auch beim ersten Nasvhille-Tor nach 25 Minuten hat er als Assistgeber seinen Stock im Spiel.

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Moser Verlierer im Spitzenspiel

Nachdem sich die Tampa Bay Lightning vorzeitig für die Playoffs haben qualifizieren können, setzt es für das Team von Janis Moser eine Niederlage ab: Das Duell zwischen den beiden Spitzenteams der Atlantic Division gegen die Buffalo Sabres geht für die Equipe aus Florida mit 2:4 verloren.

Nach einem ausgeglichenen Start geht die Sabres kurz vor Spielhälfte mit 3:2 in Führung – letztendlich die Entscheidung, denn Tampa Bay hat darauf anders als bei den 0:1- und 1:2-Rückständen keine Antwort mehr bereit. Der vierte Buffalo-Treffer fällt dann kurz vor Schluss ins leere Tor. Moser erhält insgesamt knapp 20 Minuten Eiszeit, bleibt aber ohne Skorerpunkt. Mit dem Sieg können die Sabres in der Division-Tabelle punktemässig zu den Lightning aufschliessen.

Philipp Kurashev ist beim 3:2-Sieg der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks einmal mehr überzählig.

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