Roman Josi glänzt beim 6:3-Auswärtssieg der Nashville Predators gegen die San Jose Sharks mit zwei Assists. Damit bleibt Nashville auf dem letzten Wildcard-Platz und im Playoff-Rennen. Auch vier weitere Schweizer glänzen in der NHL.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Roman Josi und seine Nashville Predators befinden sich weiterhin auf Playoff-Kurs. Gegen die San Jose Sharks, bei denen Philipp Kurashev erneut nicht im Aufgebot stand, gewinnt Nashville auswärts 6:3 und schlägt damit einen direkten Konkurrenten um die Playoffs. Captain Josi hat beim Sieg der Predators seinen Stock gleich mehrmals im Spiel. Im Powerplay steuert der Berner Verteidiger im ersten Drittel die Assists zum 1:0 und 3:0 bei.

Nashville gibt danach zwischenzeitlich den 3:0-Vorsprung aus der Hand. Nach dem Ausgleich der Sharks anfangs des Schlussdrittels geben die Predators aber nochmals Gas und können die Partie zu ihren Gunsten entscheiden. Nashville kann sich dank des Sieges auf dem letzten Wildcard-Platz im Westen halten.

Weitere Schweizer mit Skorerpunkten

Fix für die Playoffs qualifiziert haben sich die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser, dies zum zweiten Mal in Folge. Das Team um den Schweizer Verteidiger dreht gegen die Boston Bruins einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Moser leistet dabei die Vorarbeit zum Game-Winning-Goal durch Darren Raddysh in der 55. Minute.

Für drei Schweizer wird es hingegen immer schwieriger im Kampf um einen Playoff-Platz. Die New Jersey Devils unterliegen den Montreal Canadiens im Penaltyschiessen 3:4. Das Schweizer Trio ist dabei an allen Toren der Devils beteiligt. Timo Meier und Nico Hischier leisten beim 1:3 durch Dawson Mercer im zweiten Drittel die Vorarbeit. Beim 2:3 assistiert Jonas Siegenthaler im Powerplay Jack Hughes und sichert sich damit auch einen Assistpunkt. Timo Meier sorgt anschliessend kurz vor Schluss für den 3:3-Ausgleich. Durch die Niederlage im Penaltyschiessen beträgt der Rückstand New Jerseys auf den letzten Playoff-Platz nun sieben Punkte.