Gleich acht Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Sie sorgen dabei für allerhand Spektakel.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler überfahren die New York Rangers im Nachbarschaftsduell gleich mit 7:1. Nachdem Evan Rodrigues kurz vor der ersten Pause das Skore für die Hausherren eröffnet, legt die zweite Sturmlinie um Hischier und Meier im Mitteldrittel richtig los. 18 Sekunden nach Wiederbeginn legt Meier das 2:0 von Luke Hughes auf. Gut drei Minuten später glänzt der Ostschweizer erneut als Vorlagengeber, diesmal trifft Landsmann Hischier.

Bis Ende des zweiten Drittels erhöhen die Devils mit zwei weiteren Toren auf 5:0. Im Schlussabschnitt folgt zunächst das 6:0, ehe die Rangers in Überzahl zum Ehrentreffer kommen. Den Schlusspunkt unter den vierten Sieg im siebten Spiel setzt Cody Glass fünf Minuten vor Schluss mit einem Shorthander.

Josi und Suter verlieren trotz Assist

Die Nashville Predators verlieren trotz eines Assists von Captain Roman Josi zum dritten Mal in Serie. Der Berner legt den 1:2-Anschlusstreffer im Powerplay in der 50. Minute auf. Da Steven Stamkos sage und schreibe eine Sekunde vor Schluss noch der Ausgleich gelingt, holen die Predators, die später im Penaltyschiessen verlieren, immerhin einen Punkt.

Auch Pius Suter gelingt für die St. Louis Blues ein Assist – zum 2:2 in der 25. Minute. Weil sein Team gegen die Minnesota Wild dann aber noch im Mitteldrittel drei weitere Treffer kassiert und die Aufholjagd am Ende zu spät kommt, geht das Spiel mit 4:5 verloren.

Schmid hütet wieder das Panthers-Tor

Goalie Akira Schmid, zweiter Torwart der Florida Panthers, kommt gegen die Vancouver Canucks zu seinem dritten Einsatz in Folge, zum zweiten Mal über die volle Distanz.

Nach einem 7:3 gegen die Columbus Blue Jackets gibts erneut einen Sieg – 3:2 nach Verlängerung. Der Schütze aller drei Treffer: Brady Tkachuk.

Niederreiter wartet weiter auf Meilenstein

Janis Moser gewinnt mit den Tampa Bay Lightning 4:3 nach Verlängerung gegen die Seattle Kraken. Der Bieler, der das Spiel mit einer Minus-Eins-Bilanz beendet, ist der Verteidiger mit der meisten Einsatzzeit seines Teams.

Nino Niederreiter steht nach drei Spielen ohne Einsatz zum zweiten Mal wieder für die Winnipeg Jets auf dem Eis. Der Bündner, der noch einen Schritt von seinem 500. Regular-Season-Skorerpunkt entfernt ist, kommt bei der 3:4-Pleite gegen die Chicago Blackhawks auf eine Minus-Eins-Bilanz in 12 Minuten Eiszeit.

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