Die Reaktion auf den Donnerstag ist vollbracht. Die Dallas Stars fahren einen 3:2-Sieg n.P. ein. Auch die Washington Capitals haben Grund zum Jubeln: Sie gewinnen Colorado Avalanche mit knapp mit 5:4.

Darum gehts Dallas siegt in Colorado 3:2 n.P. Bichsel

Roope Hintz trifft im Sudden Death für die Stars

Washington schlägt Montreal 5:4, Tuch sammelt drei Punkte

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Bereits am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen der Colorado Avalanche und den Dallas Stars. Nach der 2:3-Niederlage bietet sich Lian Bichsel und Co. in der Nacht auf Donnerstag bereits die Chance zur Revanche.

Revanche geglückt! Die Stars setzen sich auswärts gegen die Avs mit 3:2 nach Penaltyschiessen durch. Der Schweizer Verteidiger, der im dritten Verteidigungspaar zum Einsatz kommt, bleibt dabei ohne entscheidenden Einfluss auf das Spiel.

Im Penaltyschiessen fällt die Entscheidung erst im Sudden Death. Nachdem die ersten drei Schützen beider Teams nicht für eine Entscheidung sorgen, trifft Roope Hintz (29), der in der vorherigen Nacht deftig die Fäuste mit Nathan MacKinnon (31) fliegen lässt, für Dallas. Brock Nelson (34) kann auf der Gegenseite nicht nachziehen und scheitert. Damit sichern sich die Stars den Zusatzpunkt.

Owetschkin und die Capitals jubeln

Auch die Washington Capitals dürfen einen Sieg feiern. Das Team um Rekordmann Alexander Owetschkin (41) bezwingt die Montreal Canadiens zu Hause mit 5:4. Lange bleibt die Partie offen: Vor dem Schlussdrittel steht es 3:3.

Im letzten Drittel legen die Capitals mit zwei Treffern vor und verschaffen sich damit ein Polster. Nick Suzuki (27) bringt Montreal mit einem Powerplaytor nochmals heran, doch der Anschlusstreffer kommt zu spät. Auch mit einem zusätzlichen Feldspieler gelingt den Canadiens der Ausgleich nicht mehr. Washington rettet den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mann des Abends ist Alex Tuch (30), der mit zwei Toren und einem Assist gleich drei Skorerpunkte sammelt.