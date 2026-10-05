Alexander Ovechkin wird seine NHL-Zeit nach dieser Saison beenden. Dies kündigt der Rekordspieler am Montag seinen Teamkollegen bei den Washington Capitals sowie in einer Klub-Mitteilung an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ovechkin beendet seine NHL-Karriere

Er ist mit 929 Toren der beste NHL-Torjäger aller Zeiten

Seine Karriere könnte in Russland weitergehen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Einer der grössten Eishockeyspieler aller Zeiten kündigt sein Karriereende an. Alexander Ovechkin (41) bestreitet in dieser Saison seine allerletzte Spielzeit in der NHL, wie der Torjäger am Montag bekanntgibt. Der Captain der Washington Capitals verkündet dies vor dem Training erst seinen Teamkollegen, ehe er über sein Team eine offizielle Mitteilung abgibt.

«Gemeinsam mit meiner Familie habe ich diesen Sommer entschieden, dass dies mein letztes Jahr in der NHL sein wird. Ich liebe Eishockey so sehr, weiss aber in meinem Herzen, dass es die richtige Entscheidung ist», wird Ovechkin darin zitiert. Seine Entscheidung teilt der 41-Jährige kurz vor dem ersten Heimspiel der Capitals. Diesen Zeitpunkt habe er dabei bewusst gewählt, um allen Menschen, die ihn während seiner Hockey-Karriere begleitet haben, zu danken. «Ohne sie hätte ich nicht alles erreichen können, was ich in meinem Leben erreicht habe», so Ovechkin.

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Torrekord in der NHL-Geschichte

Und es ist so einiges, dass der Russe in seiner Karriere geschafft hat. Ovechkin steht seit 2005 in Washington unter Vertrag und damit aktuell in seiner 22. NHL-Saison. Insgesamt 1'575 Saisonspiele hat er für die Capitals absolviert. In der vergangenen Spielzeit hat die «legendäre Nummer 8» alle 82 Spiele für die Capitals bestritten und das Team mit 32 Toren und 64 Punkten angeführt. Es war seine 20. Saison mit 30 Toren – ein NHL-Rekord. Trotz des Torriechers des Flügelstürmers verpasste Washington aber letzte Saison die Playoffs.

Mit insgesamt 929 Toren hält Ovechkin den Bestwert der NHL-Geschichte inne und distanziert Ex-Kanada-Center Wayne Gretzkys (65) bisherigen Rekord von 894 Toren damit bereits deutlich. Ein Wert, den Ovechkin in der aktuellen Spielzeit wohl noch weiter nach oben schrauben wird.

Geht Karriere in Russland weiter?

Mit 1'688 Punkten rangiert Ovechkin zudem auf Rang 10 der ewigen Bestenliste. Nur ein Spieler, der noch aktiv ist, hat derzeit mehr Zähler auf dem Konto: Sidney Crosby (39), Captain der Pittsburgh Penguins, mit 1'763 Punkten.

Nun geht die NHL-Zeit von Ovechkin zu Ende. Ob es gleichzeitig sein Karriereende bedeutet, ist noch unklar. Wie Medien berichten, sei gut möglich, dass Ovechkin in der russischen KHL auflaufen wird. Der 41-Jährige sprach immer davon, seine Spielerkarriere bei Dynamo Moskau beenden zu wollen, wo seine erfolgreiche Zeit einst begann, bevor er nach Washington wechselte.

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Nun will Ovechkin, dessen Einjahresvertrag zum Saisonende ausläuft, in seiner 22. Saison mit den Capitals aber nochmals angreifen. Im Jahr 2018 holte er als Captain den Stanley Cup in die US-Hauptstadt. Diesen Erfolg möchte der Torjäger in seiner letzten Saison noch einmal wiederholen. «Wir haben dieses Jahr ein unglaubliches Team. Es stehen noch 82 Spiele an. Lasst uns die Playoffs erreichen», sagt Ovechkin in einem Video zu seinen Teamkollegen. Ob das zu seinem Abschied gelingen wird, wird sich zeigen.