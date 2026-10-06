Roman Josi und Kevin Fiala haben die 500-Punkte-Marke in der NHL bereits geknackt. Nino Niederreiter, Nico Hischier und Timo Meier sollten diese Saison folgen. Doch wem gelingt es zuerst?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die neue NHL-Saison ist in vollem Gange und gleich drei Schweizer stehen vor grossen individuellen Meilensteinen. Nino Niederreiter (34), Nico Hischier (27) und Timo Meier (29) dürften bald, die 500-Punkte-Marke in der besten Liga der Welt zu knacken. Zwar ist das ihnen bereits gelungen, wenn man die gesammelten Punkte in den Playoffs dazuzählt. In der NHL werden die Skorerwerte in der Regular Season und den Playoffs aber getrennt betrachtet.

Roman Josi (36, 781 Punkte) und Kevin Fiala (30, 528 Punkte) sind demnach die bisher einzigen Schweizer, die in der NHL mehr als 500 Punkte verbucht haben. Niederreiter dürfte diese Schwelle wohl als Nächster überschreiten – oder doch nicht? Denn der 34-Jährige steht aktuell bei 499 Zählern. Es fehlt ihm lediglich ein Tor oder ein Assist für die 500er-Marke.

Niederreiters Durststrecke

Das letzte Mal geskort hat der Churer aber am 27. Januar. Bis zum Ende der vergangenen Regular Season hat Niederreiter zehn Spiele absolviert, ohne dabei einen Punkt zu erzielen. Ohnehin sind seine Skorerwerte während der letzten Spielzeit etwas eingebrochen. Der Jets-Stürmer hat in 61 Partien insgesamt 19 Punkte gesammelt. Die zwei Saisons zuvor schloss er jeweils mit mehr als 30 Zählern ab.

Niederreiters Durststrecke hält auch in der neuen Saison noch an. Nach zwei Spielen steht der Churer noch ohne Skorerpunkte da. Je nachdem, wie lange der Jets-Stürmer noch braucht, diesen einen Punkt zu erzielen, könnte es zu einem engen Rennen zwischen ihm und Hischier sowie Meier kommen.

Die Verfolger aus New Jersey

Denn die beiden Stars der New Jersey Devils sind dem Churer dicht auf den Fersen. Hischier steht aktuell bei 488 Skorerpunkten, während Meier 479 auf dem Konto hat. Dabei weist Hischier über seine NHL-Karriere hinweg den besten Punkteschnitt aller Schweizer auf. 0,8 Mal skort der Walliser pro Spiel. Sollte der Devils-Captain diese Pace halten, braucht er noch 15 Partien, um die 500er-Marke zu knacken. Niederreiter hat bereits längere Durststrecken durchgemacht. Beispielsweise vergangene Saison, als er zwischen Dezember und Januar 17 Spiele ohne Punkt absolvierte.

Doch weder Hischier noch Meier haben in ihren ersten zwei Spielen der neuen NHL-Saison gepunktet. Und während die beiden Devils-Spieler je mehr als zehn Zähler buchen müssen, könnte Niederreiter die 500er-Marke bereits in seinem nächsten Einsatz knacken.

Doch wann er zu diesem kommt, ist unklar. In der Nacht auf Dienstag gegen Pittsburgh fehlte der Jets-Stürmer überzählig. Insider sprechen dabei von «Load Management», was so viel bedeutet, dass Niederreiter geschont wird. So könnte es also doch noch zu einem engen Rennen zwischen den drei NHL-Schweizern um die 500er-Marke kommen.