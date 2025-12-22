Blick-User wollen Dominik Egli nach Mailand schicken

Darum gehts
- Blick und Leser nominieren Eishockey-Team für Olympische Spiele in Mailand 2026
- Dominik Egli von Usern gewählt, Simon Le Coultre von Blick bevorzugt
- Über 3000 User-Stimmen entschieden knappes Rennen zwischen Berra und Charlin
Letzte Woche hatte Blick nicht nur gesagt, welche 25 Spieler Patrick Fischer für die Olympischen Spiele in Mailand im Februar aufbieten soll, sondern auch den Lesern die Möglichkeit gegen, ihr Olympia-Team zu nominieren.
Im Tor stellt sich die Frage, ob Fribourg-Keeper Reto Berra (38) oder Servette-Goalie Stéphane Charlin (25) neben dem wohl gesetzten Duo Leonardo Genoni (Zug) und Akira Schmid (Las Vegas) das Olympia-Ticket bekommt. Dabei kam es im Blick-Voting zu einem Foto-Finish. Sowohl Berra als Charlin erhielten 42 Prozent der über 3000 User-Stimmen, wobei der Genfer acht Stimmen mehr erhielt.
Während sich die User und die Blick-Eishockey-Redaktion bei der Auswahl der Torhüter einig waren, gab es in der Abwehr einen grossen Unterschied. Während Blick sich für Servette-Verteidiger Simon Le Coultre (26) entschieden hatte, wählten die User Dominik Egli (27) ins Olympia-Aufgebot.
Egli sogar vor Fora
Der 1,74 Meter grosse Ostschweizer, der letztes Jahr nach Schweden zu Färjestad auszog und nach dieser Saison zum HC Davos zurückkehren wird, erhielt 59 Prozent der Stimmen und liess auch den dreifachen WM-Silberhelden Michael Fora klar hinter sich. Der Tessiner HCD-Brocken schaffte den Sprung in die acht Olympia-Plätze aber noch komfortabel. Kein Musikgehör hatten die User für den neunfachen Saisontorschützen Le Coultre. Der Romand erhielt nur 23 % der Stimmen und belegte nur den zwölften Platz im Voting.
Goalies (3 Plätze)
- Leonardo Genoni 89 Prozent der Stimmen
- Akira Schmid 86 %
- Stéphane Charlin 42 %
- Reto Berra 42 %
- Sandro Aeschlimann 30 %
Verteidiger (8 Plätze)
- Roman Josi 97 %
- Jonas Siegenthaler 97 %
- J.J. Moser 94 %
- Dean Kukan 84 %
- Andrea Glauser 71 %
- Christian Marti 71 %
- Dominik Egli 59 %
- Michael Fora 43 %
- Tim Berni 35 %
- Romain Loeffel 34 %
- Lukas Frick 26 %
- Simon Le Coultre 23 %
- Sven Jung 16 %
- Tobias Geisser 12 %
- David Aebischer 11 %
- Fabian Heldner 7 %
Stürmer (14 Plätze)
- Kevin Fiala 94 %
- Nico Hischier 94 %
- Sven Andrighetto 93 %
Nino Niederreiter 93 %
- Timo Meier 93 %
- Denis Malgin 91 %
- Philipp Kurashev 87 %
- Pius Suter 85 %
- Calvin Thürkauf 80 %
- Christoph Bertschy 67 %
- Simon Knak 62 %
- Tyler Moy 62 %
- Damien Riat 56 %
- Sandro Schmid 55 %
- Ken Jäger 38 %
- Théo Rochette 32 %
- Grégory Hofmann 26 %
- Gaëtan Haas 20 %
- Attilio Biasca 17 %
- Dario Simion 16 %
- Dario Rohrbach 16 %
- Tristan Scherwey 14 %
- Nicolas Baechler 9 %
- Fabrice Herzog 7 %
- Sven Senteler 7 %
Im Sturm herrschte dann wieder Einigkeit zwischen Leserschaft und den Schreibern. Auch bei den Usern blieben Lausanne-Stürmer Ken Jäger, in den letzten beiden Jahren immerhin Teil der beiden WM-Silberteams, oder die NL-Stars Théo Rochette (Lausanne) und Grégory Hofmann (Zug) auf der Strecke.
Die Empfehlungen sind ausgesprochen, doch entscheiden muss Nati-Coach Patrick Fischer. Er hat noch bis Ende Jahr Zeit, sein Team zu melden. Auch Stürmer Philipp Kurashev von den San Jose Sharks sollte sich rechtzeitig vor Olympia von seiner Oberkörper-Verletzung erholen, wenn alles planmässig läuft. Er dürfte rund einen Monat pausieren müssen.
Tor: Leonardo Genoni (38, Zug), Akira Schmid (25, Las Vegas), Stéphane Charlin (25, Servette).
Abwehr: Roman Josi (35, Nashville), Jonas Siegenthaler (28, New Jersey), Janis «J. J.» Moser (25, Tampa Bay), Andrea Glauser (29, Fribourg), Dean Kukan (32, ZSC Lions), Michael Fora (30, Davos), Christian Marti (32, ZSC Lions), Simon Le Coultre (26, Servette).
Sturm: Nico Hischier (26, New Jersey), Kevin Fiala (29, Los Angeles), Timo Meier (29, New Jersey), Nino Niederreiter (33, Winnipeg), Pius Suter (29, St. Louis), Philipp Kurashev (26, San Jose), Sven Andrighetto (32, ZSC Lions), Denis Malgin (28, ZSC Lions), Damien Riat (28, Lausanne), Calvin Thürkauf (28, Lugano), Sandro Schmid (25, Fribourg), Simon Knak (23, Davos), Christoph Bertschy (31, Fribourg), Tyler Moy (30, SCRJ Lakers).
