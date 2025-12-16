Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Eishockey-Redaktion

Die Goalie-Frage

Leonardo Genoni, der die Schweiz schon dreimal in einen WM-Final gehext hat, und Las-Vegas-Keeper Akira Schmid sind im Tor gesetzt. Da bleibt für uns noch die Frage: Reto Berra oder Stéphane Charlin?

Der 38-jährige Fribourg-Goalie spielt eine starke Saison. Letztes Jahr nahm er sich aber eine Nati-Auszeit, die bei anderen Spielern zu einer internen Sperre geführt hätte, wenn man da zum Beispiel an den aus der Nati verbannten Dallas-Verteidiger Lian Bichsel denkt.

Während Berra im letzten Frühling seinen geschundenen Körper schonte, bestätigte Charlin an der WM die grandiose Saison bei den SCL Tigers. Er kehrte mit WM-Silber, einer Abwehrquote von 93 Prozent und drei Siegen in drei Einsätzen nach Hause. Nach seiner Rückkehr nach Genf hat der 25-Jährige keine leichte Aufgabe, da seine Vorderleute zuweilen wenig Lust zu solider Abwehrarbeit verspüren. Auch damit kommt Charlin immer besser zurecht. Irgendwann wird die Zeit nach Genoni und Berra (beide 38) unweigerlich anbrechen. Gut zu wissen, dass mit Charlin und Schmid die nächste Generation bereitsteht.

Gesucht: Verteidiger Nummer 8

Dean Kukan steckt derzeit in einem Formtief. Doch aufgrund seiner Klasse ist der ZSC-Verteidiger für uns ebenso gesetzt wie das NHL-Trio Roman Josi, Jonas Siegenthaler und J. J. Moser sowie die Abräumer Michael Fora und Christian Marti. Der hat zuletzt noch einmal bewiesen, dass er trotz seiner Verletzung nichts von seiner Zweikampfstärke und Mobilität eingebüsst hat. Zudem ist der humorvolle Zürcher für die Teamchemie wichtig. Leider nicht wählbar ist der derzeit verletzte Dallas-Riese Lian Bichsel, da ihn der Verband nicht auf die Olympia-Longlist gesetzt hat.

So ist noch ein Verteidiger gesucht. Während man den Eindruck hat, dass Tim Berni bei Patrick Fischer die besten Karten hat, nachdem er bei den Swiss Ice Hockey Games zu den drei besten Schweizer Spielern gewählt wurde, hat uns der Zürcher bei seinen Auftritten bei Servette und in den sechs Nati-Spielen dieser Saison nicht restlos überzeugt. Für ihn spricht, dass er aus seiner kurzen Zeit bei Columbus weiss, wie man gegen NHL-Gegner spielen muss und er an der letzten WM in jedem Spiel zum Einsatz kam.

Man könnte sich angesichts der kleineren Eisfelder und der robusteren Konkurrenz bei Olympia auch vorstellen, den letzten Platz in der Abwehr mit einem weiteren Spieler, der primär durch seine physische Präsenz punktet, zu besetzen. Dafür kämen Sven Jung oder der derzeit verletzte Fabian Heldner infrage. Doch uns ist ein anderes Profil ins Auge gestochen: Simon Le Coultre. Der Servette-Verteidiger hat in dieser Saison schon sagenhafte neun Tore erzielt, davon nur zwei im Powerplay, bei dem er nicht erste Wahl ist. Letzte Woche wusste er in der Nati auch ohne Tore zu gefallen. Wenigstens ein Spieler, der noch kein grosses Turnier bestritten hat, kann nur guttun.

Vier offene Plätze im Sturm

Von den 14 verfügbaren Plätzen im Angriff müssten zehn vergeben sein, solange keiner dieser Fixstarter an Olympia verletzt fehlt: die NHL-Stars Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter und Philipp Kurashev (derzeit verletzt), die ehemaligen NHL-Spieler der ZSC Lions, Sven Andrighetto und Denis Malgin sowie die zuletzt überzeugenden Calvin Thürkauf und Damien Riat.

Blick schickt dazu auch diese vier Stürmer nach Mailand:

Sandro Schmid. Der Linksschütze hat sich bei der WM im Frühling 2025 auf dem internationalen Parkett durchgesetzt, der bringt alles mit: Explosivität, Angriffslust, Technik und Mut. Eine Tendenz, die er in dieser Saison bei Gottéron bestätigt.

Simon Knak. Der HCD-Flügel konnte sich wie Schmid bei der WM 2025 in die Herzen der Nati-Fans spielen – oder in seinem Fall – wuchten. Geht stets mit einem dicken Hals ins Forechecking, bringt eine hervorragende Lauftechnik und spielerische Vorzüge mit. Und das alles gepaart mit NHL-Massen (187 cm, 92 kg).

Christoph Bertschy. Kann ab durch die Mitte oder als Flügelstürmer, ist furchtlos, rustikal und dazu auch noch raffiniert am Puck. Auf diese Allzweckwaffe kann man nicht verzichten.

Tyler Moy. Der Schweizer Topskorer bei der WM 2025, Moy ist aufgrund seiner Spielintelligenz in jeder Situation ein Plus, eignet sich wunderbar als Partner von NHL-Stars und ist trotz technischen Vorzügen unerschrocken in den Zweikämpfen.

Die Blick-Auswahl für Mailand Tor: Leonardo Genoni (38, Zug), Akira Schmid (25, Las Vegas), Stéphane Charlin (25, Servette). Abwehr: Roman Josi (35, Nashville), Jonas Siegenthaler (28, New Jersey), Janis «J. J.» Moser (25, Tampa Bay), Andrea Glauser (29, Fribourg), Dean Kukan (32, ZSC Lions), Michael Fora (30, Davos), Christian Marti (32, ZSC Lions), Simon Le Coultre (26, Servette). Sturm: Nico Hischier (26, New Jersey), Kevin Fiala (29, Los Angeles), Timo Meier (29, New Jersey), Nino Niederreiter (33, Winnipeg), Pius Suter (29, St. Louis), Philipp Kurashev (26, San Jose), Sven Andrighetto (32, ZSC Lions), Denis Malgin (28, ZSC Lions), Damien Riat (28, Lausanne), Calvin Thürkauf (28, Lugano), Sandro Schmid (25, Fribourg), Simon Knak (23, Davos), Christoph Bertschy (31, Fribourg), Tyler Moy (30, SCRJ Lakers).

Wähle Dein Olympia-Team

Blick hat die Karten auf den Tisch gelegt. Bist Du damit einverstanden? Wie sieht Dein Olympia-Team aus? Hier kannst Du die 25 auswählen, die Du nach Mailand schicken würdest.

