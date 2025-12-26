James Reimer wollte sich vor seinem Einsatz fürs Team Canada am Spengler Cup noch besser auf die Gegebenheiten vorbereiten und war eine Woche lang in geheimer Mission Trainingsgast bei den Lakers.

Darum gehts Ex-NHL-Goalie in geheimer Mission bei den SCRJ Lakers

James Reimer bereitete sich auf den Spengler Cup vor

Das Team Canada hat den 37-jährigen vertragslosen Keeper engagiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Bei den Lakers tummelt sich in der Woche vor den Festtagen ein Torhüter, den man noch nie gesehen hat. Der Klub löst auf der Homepage auf, um wen es sich beim geheimen Trainingsgast handelt: James Reimer (37), in der letzten Saison Torhüter bei den Buffalo Sabres und Anaheim Ducks. Doch für diese Saison hat der Kanadier keinen neuen Klub gefunden.

Das ruft Stacy Roest auf den Plan. Der 51-Jährige, der bis letzte Saison als Assistenz-Sportchef für die NHL-Organisation Tampa Bay gearbeitet hat, stellt für Hockey Canada das Team für diesen Spengler Cup zusammen und bietet Reimer dafür auf. Dank der speziellen Verbindung zwischen dem SCRJ und Hockey Canada darf der NHL-Veteran in Rappi mit aufs Eis: Denn Roest ist eine Legende der Lakers, stürmt von 2003 bis 2012 für sie und spielt in dieser Zeit sechsmal den Spengler Cup. Und Rappis Headcoach Johan Lundskog (41, Ka/Sd) ist 2024 am Traditionsturnier als Assistenztrainer des Team Canada engagiert.

«Sie haben es möglich gemacht, dass ich hier sein kann», erklärt ein dankbarer Reimer im Video-Interview. Und erzählt, was ihm die Vorbereitung in der Schweiz bringt: «Ich kann mich ans Tempo sowie das grössere Eisfeld gewöhnen.» Letzteres stellt den langjährigen NHL-Goalie vor neue Herausforderungen, weil die Schüsse aus anderen Winkeln kommen. Für Reimer ist der Spengler Cup ein Schaufenster auf seiner Klubsuche. Nach sechs Saisons bei Toronto (2010 bis 2016) steht er in den letzten neun Jahren für sieben verschiedene NHL-Klubs im Tor.