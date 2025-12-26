DE
FR
Abonnieren
Darum trainiert ein NHL-Goalie bei den SCRJ Lakers
0:27
Geheimplan verraten:Darum trainiert ein NHL-Goalie bei den SCRJ Lakers

Geheime Mission bei den Lakers
NHL-Veteran bereitete sich in Rappi auf Spengler Cup vor

James Reimer wollte sich vor seinem Einsatz fürs Team Canada am Spengler Cup noch besser auf die Gegebenheiten vorbereiten und war eine Woche lang in geheimer Mission Trainingsgast bei den Lakers.
Publiziert: 17:08 Uhr
Kommentieren

Darum gehts

  • Ex-NHL-Goalie in geheimer Mission bei den SCRJ Lakers
  • James Reimer bereitete sich auf den Spengler Cup vor
  • Das Team Canada hat den 37-jährigen vertragslosen Keeper engagiert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Bei den Lakers tummelt sich in der Woche vor den Festtagen ein Torhüter, den man noch nie gesehen hat. Der Klub löst auf der Homepage auf, um wen es sich beim geheimen Trainingsgast handelt: James Reimer (37), in der letzten Saison Torhüter bei den Buffalo Sabres und Anaheim Ducks. Doch für diese Saison hat der Kanadier keinen neuen Klub gefunden.

Das ruft Stacy Roest auf den Plan. Der 51-Jährige, der bis letzte Saison als Assistenz-Sportchef für die NHL-Organisation Tampa Bay gearbeitet hat, stellt für Hockey Canada das Team für diesen Spengler Cup zusammen und bietet Reimer dafür auf. Dank der speziellen Verbindung zwischen dem SCRJ und Hockey Canada darf der NHL-Veteran in Rappi mit aufs Eis: Denn Roest ist eine Legende der Lakers, stürmt von 2003 bis 2012 für sie und spielt in dieser Zeit sechsmal den Spengler Cup. Und Rappis Headcoach Johan Lundskog (41, Ka/Sd) ist 2024 am Traditionsturnier als Assistenztrainer des Team Canada engagiert.

«Sie haben es möglich gemacht, dass ich hier sein kann», erklärt ein dankbarer Reimer im Video-Interview. Und erzählt, was ihm die Vorbereitung in der Schweiz bringt: «Ich kann mich ans Tempo sowie das grössere Eisfeld gewöhnen.» Letzteres stellt den langjährigen NHL-Goalie vor neue Herausforderungen, weil die Schüsse aus anderen Winkeln kommen. Für Reimer ist der Spengler Cup ein Schaufenster auf seiner Klubsuche. Nach sechs Saisons bei Toronto (2010 bis 2016) steht er in den letzten neun Jahren für sieben verschiedene NHL-Klubs im Tor.

Mehr Eishockey
Hughes darf wieder für Team Canada ran – diesmal nicht als Notnagel
Nach Spengler-Cup-Blitz-Debüt
Hughes darf wieder für Team Canada ran – diesmal nicht als Notnagel
Diese Sport-Highlights warten über die Feiertage auf dich
Darts über Ski bis Schwingen
Diese Sport-Highlights warten über die Feiertage auf dich
Vom Skandal-Tschechen bis zum Sohn eines ZSC-Stars
Fünf Hingucker am Spengler Cup
Vom Skandal-Tschechen bis zum Sohn eines ZSC-Stars
Alles zum Spengler Cup 2025 in Davos
Bündnerland im Hockeyfieber
Alles zum Spengler Cup 2025 in Davos
Das neue Leben von HCD-Legende Andres Ambühl
Mit Video
«Die Auftritte werden weniger»
Das neue Leben von HCD-Legende Andres Ambühl
Hier teilt Sprunger dem Gottéron-Team seinen Rücktritt mit
Mit Video
video
«Es ist nicht einfach»
Hier teilt Sprunger dem Gottéron-Team seinen Rücktritt mit
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Kanada
Kanada
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kanada
        Kanada
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers