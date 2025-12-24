Alle Jahre wieder: Zwischen Weihnachten und Neujahr blicken Hockeyfans gespannt nach Davos, wo vom 26.–31. Dezember traditionell der Spengler Cup stattfindet. Teilnehmer, Termine und Titelverteidiger: Hier gibts alle Infos zum Turnier.

Darum gehts Spengler Cup 2025 findet vom 26.–31. Dezember statt

HC Davos trifft auf Team Canada und U.S. Collegiate Selects

Finalspiel steigt am 31. Dezember um 12.10 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der HCD scheint diese Saison wie ausserirdisch zu sein und ist so gut wie kein anderes Team jemals zuvor in die National League gestartet. Obwohl sich der Meisterschaftsbetrieb am 23. Dezember in die Weihnachtsferien verabschiedet und erst anfangs Januar wieder aufgenommen wird, bleibt Davos im Zentrum der Aufmerksamkeit von Schweizer (und internationalen) Fans. In der zondacrypto-Arena findet der Spengler Cup 2025 statt und der HCD ist als Gastgeber natürlich wie jedes Jahr mit dabei.

Wer nimmt am Turnier teil?

2025 sind sechs Mannschaften aus der Schweiz, Finnland, Tschechien und Nordamerika vertreten. Diese teilen sich wie folgt in zwei Dreiergruppen auf.

Gruppe Torriani Gruppe Cattini HC Fribourg-Gottéron Team Canada HC Sparta Praha HC Davos IFK Helsinki U.S. Collegiate Selects

Die beiden Schweizer Mannschaften befinden sich nicht in derselben Gruppe. Während Davos gegen Stammgast Team Canada und erstmals gegen eine Auswahl der besten College-Hockeyspieler aus den USA antritt, bekommt es Titelverteidiger Gottéron mit dem zweifachen Spengler-Cup-Champion Sparta Prag und dem IFK Helsinki, einem der ältesten Hockeyvereine Europas, zu tun.

Sind neben Davos und Fribourg andere Schweizer Klubs involviert?

Ja, wie immer leihen die Klubs der National League diverse Spieler an Teilnehmer des Turniers aus. Bisher hat Ambri mitgeteilt, dass Michal Cajkovsky an Fribourg ausgeliehen wird und Rocco Pezzullo für IFK Helsinki aufläuft. Auch Joshua Fahrni von den SCL Tigers wird die Finnen unterstützen. Bei Fribourg kommen zudem auch Daniel Ljunggren (Thurgau) und Niklas Friman (Ajoie) zum Zug.

Und natürlich besteht auch das Team Canada aus zahlreichen National-League-Akteuren. In diesem Jahr sind dies Tanner Fritz (SCRJ Lakers), Derek Grant (ZSC Lions), Jonathan Hazen (Ajoie), Tyler Morley (Kloten), Michael Sgarbossa (Lugano), sowie Connor Hughes und Drake Caggiula (Lausanne).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie sieht der Modus aus?

Gespielt wird in einer Gruppenphase, gefolgt von zwei Playoffs, ehe das Halbfinal und Final anstehen. In der Gruppenphase spielt jedes Team einmal gegeneinander, wobei ein Sieg nach 60 Minuten drei Punkte gibt. Geht das Spiel in die Verlängerung, teilen sich die beiden Teams die Punkte (zwei für den Sieger, einen für den Verlierer).

Die Gruppensieger stehen direkt im Halbfinale, alle anderen Mannschaften spielen in einem Pre-Halbfinal (ein Spiel) ums Weiterkommen. Dabei trifft der 2. der Gruppe Torriani auf den 3. der Gruppe Cattini und umgekehrt. Der jeweilige Sieger stösst ins Halbfinale vor.

Wann wird gespielt?

Am Eröffnungstag (26. Dezember) treffen erst Gottéron und Sparta Prag aufeinander, ehe sich Team Canada mit U.S. Collegiate Selects duelliert. Die weiteren Begegnungen hängen vom Ausgang dieser Partien ab.

Freitag, 26. Dezember

15.10 Uhr: Fribourg-Gottéron – Sparta Prag

20.15 Uhr: Team Canada – U.S. Collegiate Selects

Samstag, 27. Dezember

15.10 Uhr: IFK Helsinki – Verlierer Fribourg-Gottéron/Sparta Prag

20.15 Uhr: HC Davos – Verlierer Team Canada/U.S. Collegiate Selects

Sonntag, 28. Dezember

15.10 Uhr: Sieger Fribourg-Gottéron/Sparta Prag – IFK Helsinki

20.15 Uhr: Sieger Team Canada/U.S. Collegiate Selects – HC Davos

Montag, 29. Dezember

15.10 Uhr: 2. Torriani – 3. Cattini (Pre-HF 1)

20.15 Uhr: 2. Cattini – 3. Torriani (Pre-HF 2)

Dienstag, 30. Dezember

15.10 Uhr: 1. Cattini – Sieger Pre-HF 1

20.15 Uhr: 1. Torriani – Sieger Pre-HF 2

Mittwoch, 31. Dezember

12.10 Uhr: Final

Wo kann ich die Spiele schauen?

SRF zeigt alle Partien live im Stream. Zudem gibts alle Spiele auch auf dem YouTube-Kanal des Spengler Cups mit englischem Kommentar zu sehen. Blick bringt alle Spiele live im Ticker und informiert umfassend über die Geschehnisse vor Ort, liefert Hintergrundberichte und befasst sich im Podcast Schliifts mit der Aktualität des Turniers.

Wer ist Titelverteidiger?

Letztes Jahr gewann der HC Fribourg-Gottéron im Final gleich mit 7:2 gegen die Straubing Tigers und holte sich den allerersten Titel der Klubgeschichte. Da es sich bei der Spengler-Cup-Trophäe um einen Wanderpokal handelt, musste der Verein den Pokal Mitte November an den HCD zurückgeben. Wie Präsident Hubert Waeber die Übergabe kommentiert, siehst du in nachstehendem Video.

4:30 «Wir holen ihn uns wieder»: Gottéron muss Spengler-Cup-Pokal zurückgeben