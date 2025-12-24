DE
Von Darts über Ski bis Schwingen
Diese Sport-Highlights warten über die Feiertage auf dich

Sport-Fans kommen über die Feiertage auf ihre Kosten. Egal ob Hockey, Ski, Schwingen oder Fussball – für jeden ist etwas dabei. Hier gibts eine Übersicht.
Publiziert: 17:57 Uhr
1/6
Verteidigt Fribourg-Gottéron den Titel am Spengler Cup?
Foto: Keystone
Ramona Bieri
Am 24. Dezember bleibt Zeit für die Familie, schon tags darauf kann sich der Sport-Fan auf Live-Action freuen. Gestartet wird gemächlich – mit NBA und NFL.

26

Dezember

Wie jedes Jahr beginnt am zweiten Weihnachtstag der Spengler Cup in Davos. Aber auch daneben kommt der Sport-Fan nicht zu kurz – auch wenn in der Premier League in diesem Jahr nur eine Partie stattfindet. Dort ist mit Fabian Schär bei Newcastle aber immerhin ein Schweizer mit dabei. Daneben rollt der Ball am Afrika Cup. Zudem kommen auch NBA- und NFL-Anhänger auf die Kosten. Und in Bern findet der Boxing Day statt. Die Highlights gibts dann übrigens bei Blick im Video.

27

Dezember

Premiere in Livigno. Weil die Strecke in Bormio für die Olympischen Spiele im Februar gebraucht wird, findet der Super-G der Männer an einem neuen Weltcup-Ort statt. Altbekannt ist hingegen Semmering, wo die Frauen einen Riesenslalom fahren. Wers lieber grün statt weiss mag, blickt nach Italien, England oder Afrika, wo Fussball gespielt wird. Daneben gehts unter anderem am Spengler Cup weiter und bei der Darts-WM beginnen die Sechzehntelfinals.

28

Dezember

NBA-, NHL- und NFL-Fans kommen voll auf ihre Kosten – müssen für den Grossteil der Partien aber spät schlafen gehen oder früh aufstehen. Daneben bestreiten die Frauen mit dem Slalom in Semmering das letzte Weltcuprennen des Jahres, die Tour de Ski beginnt und an der Vierschanzentournee steht die Qualifikation für das erste Springen auf dem Programm. Zudem entscheidet sich am Spengler Cup, wer direkt in die Halbfinals einzieht – und wer eine Extrarunde drehen muss. Und die U20-Nati bestreitet ihre ersten Spiele an der Hockey-WM.

29

Dezember

An der Vierschanzentournee findet das erste Springen statt. Und am Spengler Cup gehen die Pre-Halbfinals über die Bühne. Daneben gibts unter anderem NHL-Hockey, Langlauf und Fussball.

30

Dezember

An der Darts-WM finden die letzten Sechzehntel- und die ersten Achtelfinals statt. Beim Spengler Cup werden die beiden Finalisten gesucht und in der Premier League sowie am Afrika Cup rollt einmal mehr der Ball. Und die U20-Nati bestreitet ihre dritte WM-Partie. Es kommt zum Nachbarschaftsduell mit Deutschland.

31

Dezember

Auch der letzte Tag des Jahres hält das eine oder andere Sport-Highlight bereit. Am Spengler Cup gehts um den Pokal und an der Vierschanzentournee um die Qualifikation fürs Neujahrsspringen. Auch die Darts-Cracks und die Langlauf-Asse müssen noch einmal ran.

1

Januar

Keine Pause für NBA- und NHL-Fans, auch am ersten Tag des neuen Jahres können sie Spiele verfolgen. An der Vierschanzentournee findet das traditionelle Neujahrsspringen statt und an der Darts-WM stehen die Viertelfinals auf dem Programm.

2

Januar

Tradition pur am 2. Januar. Denn das erste Schwingfest des Jahres steht mit dem Berchtold-Schwinget auf dem Programm – bei Blick gibts das Fest live im Ticker. Während die Bösen ins Sägemehl steigen, finden an der Darts-WM die Halbfinals statt. Wer dem nichts abgewinnen kann: Auch an diesem Tag gibts Hockey und Fussball. Vielleicht spielt die U20-Hockey-Nati an der WM in den Viertelfinals.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
17
21
39
2
Manchester City
Manchester City
17
25
37
3
Aston Villa
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea FC
Chelsea FC
17
12
29
5
Liverpool FC
Liverpool FC
17
3
29
6
FC Sunderland
FC Sunderland
17
2
27
7
Manchester United
Manchester United
17
3
26
8
Crystal Palace
Crystal Palace
17
2
26
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
17
2
24
10
Everton FC
Everton FC
17
-2
24
11
Newcastle United
Newcastle United
17
1
23
12
Brentford FC
Brentford FC
17
-1
23
13
FC Fulham
FC Fulham
17
-2
23
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
17
3
22
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
17
-3
22
16
Leeds United
Leeds United
17
-7
19
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
17
-9
18
18
West Ham United
West Ham United
17
-16
13
19
Burnley FC
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
17
-28
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
