David Sklenicka hat den ersten Hattrick seiner Karriere erzielt und ist Zugs Topskorer. Der tschechische EVZ-Verteidiger macht die gefeuerten schwedischen Berufskollegen vergessen.

Der Tscheche stellt seine Vorgänger in den Schatten

1/6 EVZ-Verteidiger David Sklenicka hatte massgeblichen Anteil daran, dass sein Team mit Fribourg auf Augenhöhe blieb. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts David Sklenicka erzielt Hattrick für Zug gegen Fribourg

Er übertrifft Leistungen seiner schwedischen Vorgänger deutlich

Der tschechische Verteidiger hat bereits 4 Tore in 4 Spielen erzielt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Er haut drauf, der Puck geht rein. Zugs neuer Tscheche David Sklenicka hat im Duell gegen Fribourg den ersten Hattrick seiner Karriere verbucht. Danach muss der Verteidiger auch noch erstmals in seiner Laufbahn im Penaltyschiessen ran und trifft. Einziger Wermutstropfen für den 29-Jährigen: Der EVZ verliert die Partie trotz seiner Tore 4:5.

5:07 EV Zug – Fribourg 4:5 n.P: Fribourg-Youngster Johnson düpiert EVZ-Star Kubalik

Mit seinem Auftritt gegen Gottéron macht Sklenicka seine Vorgänger längst vergessen. Zur Erinnerung: Die beiden Verteidiger Niklas Hansson (30) und Gabriel Carlsson (28) werden im Sommer – nebst Stürmer Fredrik Olofsson (28) – von der sportlichen Führung aus ihren laufenden Verträgen entlassen. Sie haben nie jenen Einfluss aufs Zuger Spiel gehabt, den man von ihnen erwartet hat.

Logisch, ein Verteidiger sollte nicht primär an seinen Toren und Assists gemessen werden. Doch das ausländische Personal in der Abwehr soll sich durchaus bei den Torschützen einreihen. Was seine Energie und Entschlossenheit auf dem Eis betrifft, stellt Sklenicka (kam aus Lausanne) beide schwedischen Ex-EVZ-Verteidiger in den Schatten. Bereits nach vier Spielen hat der Tscheche schon mehr Tore (4) auf dem Konto als Hansson (1) und Carlsson (3) zur gesamten letzten Saison beigetragen haben.