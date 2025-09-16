DE
FR
Abonnieren
Routinier Charlin muss vom Eis und wird ersetzt
0:48
Fünf Gegentoren in 24 Minuten:Routinier Charlin muss vom Eis und wird ersetzt

Nach fünf Gegentoren ausgewechselt
Nati-Goalie Charlin erlebt bei 0:11 sein blaues Wunder

Servette blamiert sich im Romand-Derby gegen Lausanne bis auf die Knochen, geht mit 0:11 unter. Ganz bitter ist der Abend für den letztjährigen Übergoalie Stéphane Charlin.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Wurde im Derby gegen Lausanne ausgewechselt: Servette-Keeper Stéphane Charlin.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel AllemannReporter Eishockey

Bei den SCL Tigers entwickelte sich Stéphane Charlin in den drei Jahren zuvor zum Übergoalie der National League, er wurde zum Nati-Keeper und zum WM-Silberhelden 2025. Der Genfer wechselte auf diese Saison zurück zu seinem Stammklub Servette, weil dort die Ambitionen gross sind und Charlin um den Titel mitspielen will.

Doch den Saisonauftakt und vor allem das erste Derby gegen Lausanne hat sich Charlin anders vorgestellt. Mit einem unfassbaren 0:11-Debakel müssen die Genfer vom Eis, was sie zeigen, grenzt an Arbeitsverweigerung. Und für Charlin ist der Arbeitstag bereits nach 23 Minuten und fünf Gegentoren bei einer Abwehrquote von 72,22 Prozent beendet.

Schuld an dieser historischen Derby-Pleite sind aber weder er noch sein Vertreter Robert Mayer, der nach dem 0:5 übernimmt und sechs Gegentore kassiert, sondern deren Vorderleute, die willenlos auf dem Eis herumkurven. Aber Charlin erlebt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in Genf sein blaues Wunder.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zug
EV Zug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Bern
SC Bern
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Biel
EHC Biel
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen