Der Chaos- und Tratsch-Sommer beim EVZ sorgte für zahlreiche Anrufe bei Tomas Tatar. Den Grund dafür erklärt der Stürmerstar der Zuger nach dem Quattrick gegen den HCD und dem 6:2-Sieg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft EVZ-Slowake Tomas Tatar erzielt vier Tore beim 6:2-Sieg gegen Davos

Gerüchte um mögliche Spieler- und Trainer-Abschiebung sorgten für Unruhe in Zug

Tatar führt NL-Skorerliste mit 4 Toren, 2 Assists nach 2 Spielen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Vier Tore in einem Spiel? Nein, das schon einmal geschafft zu haben, daran könne er sich nicht erinnern. «Vielleicht einst bei den Junioren», sagt Tomas Tatar und schmunzelt. Der EVZ-Stürmer hat mit vier Treffern Vizemeister Davos praktisch im Alleingang abgeschossen. Nach den geläufigen Phrasen, dass es keine Rolle spiele, wer die Tore schiesse, der Mannschaft ein toller Saisonstart gelungen sei, es aber noch viel zu verbessern gäbe, wird das Thema etwas ungemütlicher.

Turbulenter Sommer in Zug

Als Tatar die Sommermonate in seiner Heimat Slowakei verbringt, gehts in Zug drunter und drüber. Beim EVZ werden Sportchef Reto Kläy und CEO Patrick Lengwiler entlassen. Ein Erdbeben im Klub. Ihre Nachfolger Ted Suihkonen und Paolo Duca werden zwar gefunden, Ruhe kehrt aber noch nicht ein. Denn in der Szene macht das Gerücht die Runde, dass für einen Teil des ausländischen Personals sowie für den eben erst verpflichteten Trainer Lauri Marjamäki (49, Fi) Abnehmer gesucht werden. Namentlich gehts um Captain Jan Kovar (36, Tsch) und eben Tatar.

Dieser Tratsch bleibt auch dem Slowaken nicht verborgen. Er spürt die Konsequenzen so: «Ich bekam viele Anrufe von anderen Klubs, die Interesse an mir gehabt hätten.» Es wird erzählt, dass der neue Sportchef Suihkonen selbst Äusserungen in diese Richtung gemacht haben soll, bis der erfahrene Duca mit Vernunft einschreitet und für Klarheit sorgt. Sonst hätte das Tatar spätestens mit seiner Leistung in Davos getan. Nach 23 Minuten führt der EVZ 3:0 dank eines Hattricks des langjährigen NHL-Stürmers (New Jersey, Seattle, Colorado, Montréal, Las Vegas, Detroit). In der Schlussphase legt Kovar noch für Tatar auf, damit der 35-Jährige in den verlassenen Kasten den Quattrick vollenden kann.

Über den Gerüchte- und Chaos-Sommer in Zug sagt er: «Es war nichts, was wir Spieler hätten beeinflussen können, es lag nicht in unseren Händen. Wir haben uns bestmöglich auf die Saison vorbereitet und uns so gut wie möglich nicht ablenken lassen von allem.» Vor allem er selbst nicht. Denn mit einem neuen Trainer, so Tatar, «fängt jeder von uns mit einem weissen Blatt neu an». Er hat es schon mal gefüllt: Tatar thront nach diesem Wochenende an der Spitze der NL-Skorerliste mit vier Toren und zwei Assists nach zwei Spielen.