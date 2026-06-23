Jetzt ist beim EVZ auch noch der CEO weg

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Beim EV Zug bleibt in der Sommerpause kein Stein auf dem anderen. Vier Tage, nachdem bekannt geworden ist, dass Sportchef Reto Kläy gehen muss, ist nun auch Patrick Lengwiler ab sofort nicht mehr CEO des Zentralschweizer Eishockeyvereins. Lengwiler gehörte 29 Jahre (Juniorentrainer, Sportchef, CEO) zur Zuger Organisation.

Der Verwaltungsrat hat im Juni entschieden, Lengwilers Vertrag im Herbst 2027 aufzulösen. Der 47-Jährige ist daraufhin zum Schluss gekommen, «dass er unter dieser Ausgangslage die Gesamtverantwortung als CEO des EVZ und als Bauherren-Vertreter beim Erweiterungsbau der OYM hall nicht mehr aufrechterhalten könne», teilen die Zuger mit. So ist auf Lengwilers Begehren die Zusammenarbeit per sofort beendet worden.

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Mit Lengwiler als CEO feierte das Männerteam des EV Zug nach 1998 in den Jahren 2021 und 2022 seine Meistertrophäen zwei und drei. Die Frauenequipe des Zentralschweizer Klubs gewann im vergangenen Frühling im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in äusserst überlegener Manier den Titel in der Women's League.