Knall beim EV Zug. Wie die «Neue «Zürcher Zeitung» am Freitag berichtet, muss Sportchef Reto Kläy (47) per sofort gehen. Dies sei der Mannschaft bereits mitgeteilt worden.
Kläy war seit 12 Jahren im Amt und damit der dienstälteste Sportchef der Liga. Er soll sich intern kritisch über die Ausrichtung des Klubs und die Zusammenarbeit mit dem Athletikzentrum Oym geäussert haben. Darauf hat die Klubführung entschieden, sich zu trennen.
Nachfolger steht fest
Er soll auch Kritikpunkte der Spieler wiedergegeben haben. Mehrere Spieler sollen sich über die Kultur innerhalb des Vereins beklagt haben. Der EVZ landete in der vergangenen Saison nur auf Platz 8 in der Qualifikation und scheiterte im Playoff-Viertelfinal an Davos.
Mit Kläy gewannen die Zuger 2021 und 2022 die Meisterschaft. Jetzt endet eine Ära. Sein Nachfolger steht bereits fest. Es übernimmt der bisherige Nachwuchschef Ted Suihkonen.
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