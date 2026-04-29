Brian Keller sitzt erneut hinter Gittern!

Darum gehts
- Brian Keller (30) ist erneut in Untersuchungshaft – wegen Drohung/Nötigung in Zürich
- Die Justiz ordnete seine Haft am 25. April 2026 an
- Es gilt die Unschuldsvermutung
Der berühmteste Ex-Häftling der Schweiz, Brian Keller (30), befindet sich erneut hinter Gittern. Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Blick-Anfrage bestätigt, führt die Justiz ein Strafverfahren gegen Keller wegen Verdachts auf Drohung/Nötigung. «Im Zuge dieses Verfahrens versetzte das Zwangsmassnahmengericht den Beschuldigten am 25. April 2026 in Untersuchungshaft, wo er sich derzeit befindet», heisst es bei der Staatsanwaltschaft.
Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.
Entlassung im November 2023
Brian wurde bereits in jungen Jahren bekannt, als über seine schwierige Biografie, verschiedene Heim- und Betreuungssituationen sowie über sein sehr teures Resozialisierungsprogramm berichtet wurde. Dies sorgte in der Schweiz für Diskussionen über den Umgang mit straffälligen Jugendlichen und die Kosten des Justiz- und Betreuungssystems.
In den folgenden Jahren kam es mehrfach zu weiteren strafrechtlichen Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen Gewaltvorwürfen. Dadurch verbrachte er wiederholt Zeit in Haft oder in gerichtlichen Massnahmen. Im November 2023 wurde er entlassen.