Brian Keller sitzt erneut hinter Gittern!

Brian Keller sitzt erneut in Untersuchungshaft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Drohung und Nötigung. Keller wurde erst im November 2023 aus der Haft entlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brian Keller (30) ist erneut in Untersuchungshaft – wegen Drohung/Nötigung in Zürich

Die Justiz ordnete seine Haft am 25. April 2026 an

Es gilt die Unschuldsvermutung

Janine Enderli Redaktorin News

Der berühmteste Ex-Häftling der Schweiz, Brian Keller (30), befindet sich erneut hinter Gittern. Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Blick-Anfrage bestätigt, führt die Justiz ein Strafverfahren gegen Keller wegen Verdachts auf Drohung/Nötigung. «Im Zuge dieses Verfahrens versetzte das Zwangsmassnahmengericht den Beschuldigten am 25. April 2026 in Untersuchungshaft, wo er sich derzeit befindet», heisst es bei der Staatsanwaltschaft.

Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

Entlassung im November 2023

Brian wurde bereits in jungen Jahren bekannt, als über seine schwierige Biografie, verschiedene Heim- und Betreuungssituationen sowie über sein sehr teures Resozialisierungsprogramm berichtet wurde. Dies sorgte in der Schweiz für Diskussionen über den Umgang mit straffälligen Jugendlichen und die Kosten des Justiz- und Betreuungssystems.

In den folgenden Jahren kam es mehrfach zu weiteren strafrechtlichen Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen Gewaltvorwürfen. Dadurch verbrachte er wiederholt Zeit in Haft oder in gerichtlichen Massnahmen. Im November 2023 wurde er entlassen.