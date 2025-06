Brian Keller, dem berühmtesten Ex-Häftling der Schweiz, droht erneut eine mehrjährige Haftstrafe. Am Freitag muss er sich wegen einer Prügel-Attacke auf den Influencer Skorp808 vor Gericht verantworten.

1/8 Das Gericht ist für Brian Keller kein Neuland. Am Freitag steht ihm erneut ein Prozess bevor. Er wird aber nicht selbst zur Verhandlung erscheinen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Brian Keller steht wegen Angriff auf Tiktoker Skorp808 vor Gericht

Konflikt zwischen ehemaligen Häftlingen schwelte monatelang

Staatsanwaltschaft fordert Schuldspruch, mehrere Jahre Haft möglich

Gina Krückl Reporterin

vor 3 Minuten vor 3 Minuten «Gute Faust» – Brian spielt Tat herunter Bereits in den Einvernahmen zeigte Brian offenbar wenig Reue. Er spielte die Schläge herunter, sprach von einer «guten Faust». In der Schlusseinvernahme setzte er laut Staatsanwalt noch einen obendrauf und äusserte die Vermutung, Giorgio L. habe sich nach dem Vorfall noch selbst ins Gesicht geschlagen, um ihm zu schaden. vor 6 Minuten vor 6 Minuten «Testosterongesteuert» Nun geht es um die eigene Tat. Im Vorfeld hatten sich Brian Heller und Skorp808 auf Social Media monatelang provoziert. Der Staatsanwalt spricht von einem «testosterongesteuerten» Verhalten. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Staatsanwalt lobt Brian Gleich zu Beginn stellt Krättli klar: Es ginge heute nicht um Brians Lebensgeschichte, um die Haftbedingungen, denen er ausgesetzt war. Stattdessen gehe es darum, ihn für die begangene Tat angemessen zu bestrafen. Und darum, ihm aufzuzeigen, dass seine Zukunft von seinem Verhalten abhänge. «Ich möchte Brian Keller ein Lob aussprechen», sagt der Staatsanwalt. Der berühmteste Häftling der Schweiz habe endlich Hilfe angenommen, mache eine Therapie. «Das ist ein grosser Fortschritt.» vor 12 Minuten vor 12 Minuten 4 Jahre und 4 Monate Haft gefordert Staatsanwalt Krättli gibt seine Forderungen bekannt: Brian soll wegen versuchter schwerer Körperverletzung und öffentlicher Aufforderung zu einer Gewalttätigkeit zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten verurteilt Werden. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Deshalb muss Brian nicht kommen Das Gericht erklärt, weshalb Brian am Prozess nicht erscheinen muss. Er habe sich im Vorverfahren ausführlich geäussert, erklärt der Gerichtspräsident. Die Befragung des Beschuldigten, die normalerweise als erstes kommt, fällt somit weg. Der Staatsanwalt Ulrich Krättli ergreift das Wort. vor 17 Minuten vor 17 Minuten Skorp nimmt am Prozess teil Skorp betritt den Gerichtssaal. Er trägt einen engen schwarzen Pullover, setzt sich neben seine Anwältin. Der Rapper ist in diesem Prozess das Opfer – sitzt aber aktuell im Gefängnis. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Zahlreiche Zuschauer Das Interesse am Prozess ist gross. Vor dem Gerichtsaal haben sich rund ein Dutzend Medienschaffende und ebenso viele Besucher eingefunden. 07:43 Uhr 07:43 Uhr Prozess startet um 8.30 Uhr – ohne Brian Heute müsste sich Brian Keller (29) vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Der Amateurboxer ist wegen versuchter schwerer Körperverletzung und öffentlicher Aufforderung zu einer Gewalttätigkeit angeklagt. Mittlerweile ist klar: Brian wird nicht am Prozess erscheinen. Er hat sich dispensieren lassen. Sein Anwalt Thomas Häusermann wird ihn vor Gericht verteidigen. Ende des Livetickers

Brian Keller (29), der berühmteste Häftling der Schweiz, steht wieder einmal vor Gericht. Seine Fehde mit Tiktoker Giorgio L.* (33) alias Skorp808 eskalierte vor gut einem Jahr, als er den Influencer spitalreif prügelte. Am Freitag muss sich Brian unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Wie die «NZZ» aufgrund einer gerichtlichen Verfügung berichtet, wird er aber nicht selbst zur Verhandlung erscheinen. Seine Begründung: Er habe sich bereits in der Strafuntersuchung ausreichend zu den Vorwürfen geäussert.

Es geht um einen Angriff in der Nacht vom 2. Mai 2024 vor dem Wohnhaus von Skorp in Zürich-Albisrieden. Der Vorfall wurde gefilmt, das Video ging viral. Es zeigt, wie Amateurboxer Brian auf Skorp zurennt und ihm von hinten mehrfach auf den Kopf schlägt – auch als dieser bereits am Boden liegt. Nach wenigen Sekunden verschwindet Brian wieder.

Schädelbrüche, Gehirnerschütterung

Laut Anklageschrift schlug er sechsmal zu. Skorp erlitt komplexe Gesichtsschädelbrüche, eine Gehirnerschütterung und eine Rissquetschwunde. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Brian nahm damit ihn Kauf, dass Skorp lebensgefährlich verletzt wird oder bleibende Schäden davonträgt.

Der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Häftlingen schwelte laut Anklageschrift schon lange. Über die sozialen Medien tauschten sie seit Brians Freilassung im November 2023 regelmässig Beleidigungen und Provokationen aus.

1:41 Tiktok-Streit eskaliert: Brian stösst Morddrohungen gegen Skorp808 aus

Dabei kam es gemäss Staatsanwaltschaft auch zu strafbaren Aussagen. Brian ist entsprechend auch wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen angeklagt. Im Januar 2024 etwa drohte er Skorp in mehreren Tiktok-Videos: «Ich werde dich töten, dein Blut wird fliessen.» Und er stachelte seine damals mehr als 10'000 Follower an: «Greift ihn an, verletzt ihn.»

Brian drohen mehrere Jahre Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft fordert in beiden Punkten einen Schuldspruch. Welches Strafmass sie beantragt, wird erst an der Hauptverhandlung bekanntgegeben.

Doch ein Blick ins Strafgesetzbuch reicht, um zu wissen, was Brian blühen könnte: Eine schwere Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Da Brian nur wegen eines Versuchs angeklagt ist, kann das Gericht die Strafe mildern. Für die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen droht eine Geld- oder Haftstrafe von bis zu drei Jahren.

Brian sagt: «Er ist ganz klar kein Opfer»

Brians Verteidiger will sich gegenüber Blick vor dem Prozess nicht äussern. Auch Brian selbst hält sich kurz. «Giorgio ist ganz klar kein Opfer. Er hat immer den Konflikt gesucht. Darum ist er ja jetzt selbst im Gefängnis.»

Zumindest mit seinem letzten Satz hat Brian recht: Skorp sitzt aktuell im Knast. Er hatte zwei Freunde von Brian mit einer 20 Zentimeter langen Messerklinge verfolgt, nachdem sie bei ihm zu Hause aufgetaucht waren. Auch er filmte die Tat, landete daraufhin in Untersuchungshaft und wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Drohung angeklagt.

1:24 Er streamt es live: Hier geht Skorp808 mit dem Messer auf die Männer los

Auf Anfrage von Blick lässt Skorp ausrichten, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, der Angriff von Brian jedoch schwerwiegende Folgen hinterlassen habe. Seine Anwältin erklärt: «Wegen des dreifachen Jochbeinbruchs musste ihm chirurgisch eine Metallplatte im Gesicht eingesetzt werden. Zudem trägt er eine bleibende Narbe unter dem rechten Auge.» Aus diesem Grund werde sie eine fünfstellige Summe als Genugtuung beantragen. Und: «Wir hoffen, dass die strafrechtlichen Konsequenzen für Brian Keller besonders hart ausfallen – ganz seiner Tat entsprechend.»

Brian wieder frei

Brian ist dagegen aktuell auf freiem Fuss. Er wurde im Oktober 2024 aus der Haft entlassen, wie Erich Wenzinger, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, damals gegenüber Blick mitteilte. Doch er habe ein Kontakt- und Rayonverbot zu Skorp und weitere Auflagen erhalten: Demnach müsse Brian «eine psychologische Therapie» und «eine sozialpädagogische Begleitung» machen. «Hinzu wurden ihm weitgehende Beschränkungen bei der Nutzung sozialer Medien auferlegt», so Wenzinger.

Der Prozess gegen Brian am Freitag beginnt um 8.30 Uhr und dauert voraussichtlich einen Tag. Blick wird live aus dem Gerichtssaal tickern. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

* Name bekannt