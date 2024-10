Dieses Foto postete Brian Keller in seine Instagram-Story. Foto: Instagram @brian_nr1 1/4

Marian Nadler Redaktor News

Brian Keller blickt in einen Spiegel, in der Hand das Handy. Am unteren Rand des Spiegels stehen mehrere Parfümflaschen, im Hintergrund ist ein Bett zu sehen.

Dieses Bild postete der «berühmteste Häftling der Schweiz» am Dienstag in seine Instagram-Story. Wurde er etwa aus der Untersuchungshaft entlassen?

Diese Auflagen muss Brian erfüllen

Ja, wie die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Blick-Anfrage bestätigt. Keller war Anfang September in die Schweiz zurückgekehrt. Zuvor war er in Deutschland festgenommen worden. Seit Dienstagvormittag ist er wieder frei. Die Auflagen umfassen «eine psychologische Therapie» und «eine sozialpädagogische Begleitung», wie Erich Wenzinger, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Zürich mitteilt. Hinzu kommt ein Kontakt- und Rayonverbot zu seinem Erzfeind, dem Tiktoker Skorp808. «Hinzu wurden ihm weitgehende Beschränkungen bei der Nutzung sozialer Medien auferlegt», ergänzt Wenzinger.

Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich führt gegen Brian Keller seit Januar 2024 ein Strafverfahren wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit. Hinzu kamen im Mai 2024 der Vorwurf der Körperverletzung nach einer Attacke auf Skorp808 und im August 2024 der Vorwurf der versuchten Anstiftung zu schwerer Körperverletzung sowie der Drohung gegen eine andere Person. Bei der Attacke hatte Keller, der von einer Karriere als Boxer träumt, den Streamer niedergeschlagen.

Keller war am 10. August in Deutschland verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert worden. Anschliessend war er in Untersuchungshaft gebracht worden.

Skorp808 sitzt weiter in U-Haft

Und Skorp808? Der Tiktoker sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Auch das bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Während eines Streams Anfang Mai war der Internet-Promi von einem Nutzer derart provoziert worden, dass er ihn mit einem Messer angreifen wollte. Daraufhin kam er in Untersuchungshaft.