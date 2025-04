Die Spannung steigt: Brian Keller und sein Kontrahent Claude Wilfried treffen sich am Freitag zum Wiegen, bevor sie am Samstag zum Boxkampf antreten. Es ist das erste Mal, dass der bekannteste Häftling der Schweiz in den Ring steigt.

vor 4 Minuten vor 4 Minuten Kampfsportlegende Maksutaj: «Brian wird gewinnen» Bevor es hier richtig losgeht, hat sich schon ein bekanntes Gesicht aus der Kampfsportwelt eingefunden. Es ist Azem Maksutaj (49). Der 14-fache Kickbox-Weltmeister betreibt in Winterthur seit 1985 eine Schule. Zwei Männer und eine Frau schickt er morgen in den Ring. «Meine Leute werden gewinnen», sagt er siegessicher. Dass Brian Keller morgen die Hauptattraktion sein wird, ist ihm klar. «Wir haben gewusst, dass es einen Medienrummel geben wird.» Wer morgen die Nase vorne haben wird, vermutet er schon: «Ich denke, Brian wird gewinnen. Er ist schon stark.» Für den Kampfsport sei eine solche «Fight Night» beste Werbung: «Ich hoffe, dass auf diese Weise viele Kinder mehr Sport machen und sich weniger auf der Strasse prügeln. Lieber im Ring als irgendwo anders!» vor 22 Minuten vor 22 Minuten Bald geht es los Hallo und herzlich willkommen aus dem «House of Grill» in Winterthur! Blick ist bereits vor Ort und macht sich ein Bild, bevor es hier mit dem Wiegen der Kämpfer losgeht. Hauptattraktion Brian Keller (29) und sein Kontrahent Claude Wilfried (32) werden um 18 Uhr erwartet. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. 10:08 Uhr 10:08 Uhr Brian Kellers erster Boxkampf: Um 18 Uhr findet das Wiegen statt Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Boxkampf zwischen Brian Keller und dem Franzosen Claude Wilfried werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Wie aus einer Einladung des Veranstalters hervorgeht, findet um 18 Uhr das Wiegen der Kämpfer statt. Anschliessend werden die Teilnehmer noch von einem Arzt untersucht. Die Hauptveranstaltung steigt dann am Samstagabend in der Axa Arena in Winterthur. Zwischen 17 und 23 Uhr steigen die Kämpfer in den Ring. Blick hält dich über alle Geschehnisse auf dem Laufenden. Ende des Livetickers

Am Samstag steigt Brian Keller (29) zum ersten Mal in den Ring. Der bekannteste Häftling der Schweiz machte schon vor Wochen klar: Er plane nicht, gegen seinen Gegner, den Franzosen Claude Wilfried (32), zu verlieren.

Die ICF Fightnight findet in der Axa Arena in Winterthur ZH statt und wird vom ehemaligen Thaibox-Weltmeister Mustaf «Musti» Kicaj (41) organisiert.

Bereits am Freitagabend beginnt das Spektakel: Die Kämpfer werden gewogen und von einem Arzt kontrolliert, wie es in der Einladung zum Event heisst. Danach widmen sich die Teilnehmer der Vorbereitung und treffen am Samstag ab 17 Uhr aufeinander. Blick berichtet in einem Ticker von diesem «Face-Off»

«Verlieren ist keine Option»

Claude Wilfried ist in der Kampfsportszene bislang kaum jemandem ein Begriff. Genau das liess auf Tiktok in Windeseile die Gerüchteküche anheizen: Ist der Gegner vielleicht gekauft? Geht er absichtlich K.o., um Keller glänzen zu lassen? Mutmassungen, die Organisator Kicaj abstreitet. «Der Boxkampf wird in einem absolut professionellen Rahmen mit erfahrenen Schiedsrichtern durchgeführt», sagte er im Rahmen einer Medienkonferenz.

Wilfried lebt in Lyon und ist rund 130 Kilogramm schwer. Offenbar verfügt er über mehr Erfahrung als Brian. Er soll auch den schwarzen Gürtel im Judo besitzen. Keller gab sich an einer Pressekonferenz Mitte April jedoch selbstbewusst: «Ich freue mich auf den Kampf und das Adrenalingefühl. Verlieren ist keine Option. An so etwas denke ich gar nicht.»

Bei Blick kannst du den Kampf live mitverfolgen. Wir halten dich über alle Geschehnisse in unserem Liveticker auf dem Laufenden.