Die Fehde zwischen Brian Keller (28) und dem Tiktoker Giorgio L.* alias Skorp808 (32) ist vergangenes Jahr vollends eskaliert: Im Mai tauchten zwei Freunde von Brian vor L.s Tür auf – der Tiktoker streamte zu diesem Zeitpunkt live. Über 1500 User schauten ihm gerade zu. Einer der User kündigte an, sich mit Skorp808 prügeln zu wollen. Daraufhin verliess L. sein Wohnhaus.

Das Video zeigte, wie L. unvermittelt angegriffen wurde. Er zog eine rund 20 Zentimeter lange Klinge und nahm die Verfolgung auf. Die zwei Männer – die Tiktoker Farray und Dibah – suchten das Weite, Skorp808 schrie ihnen nach: «Ihr Hu********! Ihr Fo****!» Mit gezücktem Messer und filmendem Handy verfolgte er die Männer in Zürich-Albisrieden. Dann brach der Livestream ab.

Skorp808 landete daraufhin in Untersuchungshaft. Gegen den Tiktoker wurde seither ermittelt. Wie Erich Wenzinger, Leiter der Kommunikation der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, jetzt auf Blick-Anfrage bekannt gab, wurde am 27. Januar 2025 Anklage gegen Giorgio L. erhoben. Die Vorwürfe: versuchte schwere Körperverletzung, mehrfache Drohung, öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit sowie verschiedene weitere Delikte. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

Ob gegen die beiden anderen Männer ermittelt wird, die in den Livestream-Vorfall involviert waren, wollte die Staatsanwaltschaft gegenüber Blick nicht kommentieren, «da die Verfahrens- wie auch die Kommunikationshoheit an das zuständige Gericht überging», wie es in der Antwort hiess.

Vorausgegangen war ein Angriff Kellers auf L., bei dem er ihm an mehreren Stellen das Jochbein gebrochen hatte. Die gewalttätige Begegnung zwischen den beiden Streithähnen kam nicht aus dem Nichts. Seit Monaten lagen sich L. und Keller in den sozialen Medien in den Haaren.

Skorp808 erhob nach dem Faust-Angriff Anzeige, Keller wurde noch am selben Abend festgenommen. Die Tat wurde von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet.

Damit dauerte Kellers Leben in Freiheit gerade einmal 171 Tage – erst Mitte November 2023 war er nach rund sieben Jahren aus der Haft entlassen worden.

Rund drei Monate nach dem Angriff auf Skorp808 wurde Keller aus der U-Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft schrieb in einer Mitteilung: «Die Verteidigung hat nun um Entlassung ihres Klienten aus der Untersuchungshaft ersucht und unterbreitete der Staatsanwaltschaft verschiedene Ersatzmassnahmen, mit welchen der Wiederholungsgefahr für neue Straftaten begegnet werden soll.»

Die Auflagen umfassten demnach eine psychologische Therapie und eine sozialpädagogische Begleitung sowie ein Kontakt- und Rayonverbot zu Skorp808. Letzteres war für Keller leicht umsetzbar: Schliesslich wurde die U-Haft für Skorp808 verlängert und er sitzt bis heute noch.

*Name bekannt