Die Zürcher Staatsanwaltschaft teilt mit: Brian Keller wurde am Dienstag aus der U-Haft entlassen. Er war im Mai erneut verhaftet worden, nachdem er den Tiktoker Skorp808 angegriffen hatte.

1/5 Seit Dienstag wieder auf freiem Fuss: Brian Keller.

Jessica von Duehren Co-Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Zwischen Ex-Häftling Brian Keller (28) und Influencer Giorgio L.* (32), bekannt als Skorp808, gab es seit Monaten Spannungen. Im Mai eskalierte die Situation. Nachdem der Boxer gar bei ihm aufgetaucht war, brach Keller dem Tiktoker das Jochbein. Nach gerade einmal 171 Tagen in Freiheit landete er wieder in Untersuchungshaft. Aus dieser wurde er am Dienstag entlassen, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft mitteilt.

«Die Verteidigung hat nun um Entlassung ihres Klienten aus der Untersuchungshaft ersucht und unterbreitete der Staatsanwaltschaft verschiedene Ersatzmassnahmen, mit welchen der Wiederholungsgefahr für neue Straftaten begegnet werden soll», heisst es in der Mitteilung.

Verfahren laufen weiter

Die Auflagen umfassen demnach eine psychologische Therapie und eine sozialpädagogische Begleitung sowie ein Kontakt- und Rayonverbot zu Skorp808. «Die Staatsanwaltschaft erachtet die vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen als sinnvolle und vertretbare Auflagen.» Die zuständigen Betreuungspersonen sind verpflichtet, die Staatsanwaltschaft zu informieren, wenn sich Keller nicht an diese Auflagen hält.

Zwei weitere Verfahren gegen Brian Keller sind aktuell noch beim Obergericht hängig. Wann die Berufungsverhandlungen stattfinden, ist noch offen.

Aufenthalt in verschiedenen Gefängnissen

Keller wurde 2013 durch einen SRF-Dok-Film als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt. Der Schweizer kam – von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet – am 10. November 2023 nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen frei.



Mit 28 Jahren könne er endlich sein eigenes Leben leben, sagte er damals, umringt von Kameraleuten. Er wolle Profiboxer werden und einfach ein anständiger Bürger sein.

* Name bekannt