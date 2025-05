Brian Keller muss sich im Juni vor Gericht verantworten

Der ehemalige «berühmteste Häftling der Schweiz», Brian Keller, muss sich am 6. Juni vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Ihm werden versuchte schwere Körperverletzung und öffentliche Aufforderung zu Verbrechen vorgeworfen.

Muss sich im Juni vor Gericht verantworten: Brian Keller. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Brian Keller muss sich vor Gericht verantworten wegen versuchter schwerer Körperverletzung

Keller wurde aus Deutschland ausgeliefert und unter Auflagen aus Untersuchungshaft entlassen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der ehemals «berühmteste Häftling der Schweiz» Brian Keller (29) muss sich am 6. Juni wegen versuchter schwerer Körperverletzung und öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten, wie das Gericht am Montag schrieb.

Vorausgegangen sind Aussagen in sozialen Medien und der mutmassliche Angriff auf den im Internet unter dem Pseudonym «Skorp808» bekannten Mann. Keller war nach den Vorfällen im vergangenen Jahr in Deutschland festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert worden.

Im Herbst 2024 wurde er mit den Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen, eine psychologische Therapie und eine sozialtherapeutische Begleitung anzugehen. Hinzu kommt ein Kontakt- und Rayonverbot zu seinem Kontrahenten «Skorp808» und eine weitgehende Beschränkung der Nutzung sozialer Medien.

Versuchte schwere Körperverletzung

Seit Januar führt die Staatsanwaltschaft nun ein Strafverfahren gegen Keller, wogegen er sich im Juni vor Gericht verantworten muss. Die Anklage bezieht sich auf versuchte schwere Körperverletzung und öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit, wie es auf der Webseite des Zürcher Bezirksgerichts heisst.

Über das geforderte Strafmass war am Montag noch nichts bekannt. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt wie immer die Unschuldsvermutung.

Keller hatte Ende April seinen ersten offiziellen Boxkampf gewonnen. Eine Karriere, auf die er sich nach der Haft konzentrieren wollte. Wegen seiner kriminellen Vergangenheit hat er jedoch bisher keine Schweizer Profilizenz.