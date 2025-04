1/12 Vergangenes Wochenende hatte Ex-Häftling Brian Keller (29) seinen ersten Boxkampf. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Brian Keller und Sinan G haben sich vor dem Boxkampf zum Black Table getroffen

Beide haben zahlreiche Gemeinsamkeiten, wie etwa längere Gefängnisstrafen

Beide verehren Box-Legende Mike Tyson und sind vom selben Kampfstil inspiriert

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Schläge und Schweiss sollen am 17. Mai in der Stadthalle Bielefeld den Sieger küren. Doch bereits diesen Montag trafen sich Brian Keller (29) und Sinan-G (37) zum Black Table – einer Art Pressekonferenz – im deutschen Essen. Blick hat sich mit Sinan-G am Dienstag in einem Videocall über das erste Treffen, den bevorstehenden Kampf und seinen Gegner Brian unterhalten.

Sinan-G, wie fandest du Brians ersten Kampf?

Es war eine schnelle Nummer. Anders als sein Gegner hat Brian eine gute Figur gemacht. Er ist nach vorne gegangen, direkt drauf, wirkte gefährlich.

Was verbindet Brian und dich?

Wir beide haben lange Gefängnisstrafen hinter uns. Wir haben viel Scheisse erlebt, wir sind von der Strasse. Weiter verbindet uns unser Glaube, wir sind beide Muslime. Und uns verbindet der Sport. Wir beide sind Boxer – jetzt plötzlich.

Und was unterscheidet euch?

Uns unterscheidet vom Instinkt nicht viel. Wir sind beide Raubtiere, wir jagen Fleisch.

Wie verlief euer erstes Treffen?

Reibungslos und respektvoll. Hab ihn kleiner eingeschätzt, er ist aber grösser als ich.

Was macht Brian für einen Eindruck?

Er scheint ein korrekter Kerl zu sein. Ich glaube, er ist einer wie wir: Wenn man ihm ans Bein pisst, pisst er zurück.

Was weisst du über Brian?

Ich habe vieles gehört, was für die breite Masse als negativ empfunden wird: Gefängnis, war ein bisschen neben der Spur und so. Das kenn ich von mir selbst. Aber ich finde, dass jeder Mensch Chancen verdient hat, um sich zu rehabilitieren. Und was man nicht ausser Acht lassen darf: Mit Brian wurde viel Scheisse gemacht. Man hat den Jungen drei Jahre in den Bunker gesteckt. Das finde ich nicht korrekt. Was habt ihr gedacht: Dass das Osama bin Laden ist?

Wie willst du gegen Brian gewinnen?

Wie ich ihn mir zur Brust nehme, überlege ich mir drei, vier Tage vor dem Kampf. Jetzt muss ich auf mein Training fokussieren. Klar ist: Ich werde ihn verletzen! Ich werde Sachen mit ihm machen, die er im Bunker nicht erlebt hat.

Wo siehst du Schwierigkeiten?

Wir haben denselben Kampf-Stil, wir haben dasselbe Vorbild: Mike Tyson. Wir versuchen, ihm nachzueifern. Das macht das Ganze ja so interessant: Man will wissen, wer kommt damit weiter.