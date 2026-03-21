Ein Norovirus-Ausbruch in der Kaserne Bülach ZH zwingt die Armee zur Absage des Besuchtstags für Angehörige. Mehrere Rekruten meldeten sich krank. Um eine Verbreitung zu verhindern, wurde die Veranstaltung gestrichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norovirus-Ausbruch in Bülach ZH: Tag der Angehörigen abgesagt

Einige hundert Angehörige von kurzfristiger Absage betroffen

Ein Rekrut erkrankte am Norovirus, weitere meldeten Symptome War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

«Heute wäre der Tag der Angehörigen gewesen, kurz vor Beginn wurde der Tag jedoch abgesagt»: Das meldet die Angehörige eines Rekruten, der aktuell in der Kaserne Bülach ZH Militärdienst leistet, Blick. Der Grund? Das Norovirus.

Der Kommandant der Rekrutenschule, Beat Stettler, veröffentlichte auf Instagram am Samstag einen Post, in dem er den Tag der Angehörigen «schweren Herzens» absagt. Die Gesundheit habe Vorrang, heisst es weiter. «Ein Ersatzdatum ist nicht vorgesehen.» In den Kommentaren regt sich zwar Unmut über die kurzfristige Absage, viele können die Streichung der Besuche aber auch mit Blick auf die Ansteckungsgefahr nachvollziehen.

Auch Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt auf Anfrage einen kleinen Ausbruch. Ein Rekrut habe sich am Freitagabend krankgemeldet, seine Norovirus-Erkrankung sei bestätigt. «In der Nacht meldeten sich weitere Rekruten und sagten, sie fühlten sich nicht gut, weshalb wir entschieden haben, den Tag der Angehörigen kurzfristig abzusagen», sagt Hofer. «Das ist sicherlich die beste Lösung, sonst verschleppt sich das Virus noch in die Bevölkerung.» Die Absage betraf nach Hofers Angaben einige hundert bis tausend Angehörige.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

An diesen Symptomen erkennst du eine Norovirus-Erkrankung

Immer wieder kommt es in den Reihen der Armee zu Norovirus-Ausbrüchen. Besonders übel war es im Herbst 2024, als nicht nur in den Kasernen von Bière VD und Airolo TI 30 Soldaten erkrankten, sondern knapp vier Wochen später auch 35 Personen in der Militärkaserne in Bremgarten AG.

Eine Norovirus-Infektion äussert sich typischerweise durch einen sehr plötzlichen Beginn mit heftigem, oft schwallartigem Erbrechen und starkem, wässrigem Durchfall. Begleitet wird dies meist von starken Bauchschmerzen, Übelkeit sowie Kopf- und Muskel-Gliederschmerzen. Die Symptome treten generell 12 bis 48 Stunden nach Ansteckung auf und halten oft 1 bis 3 Tage an.