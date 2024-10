In den Kasernen von Bière VD und Airolo TI sind 30 Soldaten am Norovirus erkrankt. Die Betroffenen wurden vom Rest der Truppen getrennt und medizinisch versorgt.

Die Soldaten werden medizinisch versorgt. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Rund 30 Angehörige der Armee der Artillerie-Abteilung in Bière VD sowie der Sanitätsschule in Airolo TI sind an Noroviren erkrankt. Dies schreibt der Bund am Freitag in einer Mitteilung.

Die betroffenen Personen leiden an Magen-Darm-Beschwerden. Sie wurden jeweils vom Rest der Truppe getrennt und werden durch medizinisches Fachpersonal betreut. Symptome einer Norovirus-Erkrankung sind vor allem Erbrechen, Fieber und Durchfall, schreibt Mediensprecher Mathias Volken.

Noroviren verursachen Magen-Darm-Infektionen. Das Virus wird von Mensch zu Mensch relativ leicht übertragen, eine Impfung existiert nicht. Deshalb kommt es immer wieder zu Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kasernen, Heimen und Spitälern. Infektionen mit dem Norovirus werden am häufigsten in den Wintermonaten beobachtet.

In einer ursprünglichen Version hiess es, dass 72 Soldaten betroffen sind. Wir entschuldigen uns für den Fehler.