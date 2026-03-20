Darum gehts
- Verteidigungsminister Pfister will die Schweizer Armee verteidigungsfähig machen
- Armeebotschaft 2026 beantragt Investitionen ins Rüstungs- und Immobilienprogramm
- Den Fokus dürfte der Bundesrat auf die Luftverteidigung legen
Das ist der Einkaufszettel von Pfister
Der Bundesrat hat heute die Weichen für die künftigen Armeebeschaffungen gestellt. Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa durch den Ukraine-Krieg soll die Armee wieder verteidigungsfähig werden. Die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen – Angriffe aus Distanz und hybride Konflikte – müsse gestärkt werden.
Die Eckpunkte im Überblick:
- Gesamtvolumen: Der Bundesrat beantragt Verpflichtungskredite in der Höhe von rund 3,4 Milliarden Franken. Das ist fast das doppelte, wie im vergangenen Jahr. 2025 beantragte der Bundesrat knapp 1,7 Milliarden Franken.
- Schwerpunkt Luftverteidigung: 1,8 Milliarden Franken sollen in den Schutz des Luftraums fliessen. Geplant ist der Kauf weiterer Feuereinheiten des Typs IRIS-T SLM (1 Milliarde Franken) sowie der Ersatz veralteter Fliegerabwehrsysteme kurzer Reichweite (800 Millionen Franken).
- Schutz vor Mini-Drohnen: 70 Millionen Franken sind für den Schutz von Bevölkerung und Infrastruktur vor Mini-Drohnen vorgesehen. Zudem wird das Radar-System «TAFLIR» ersetzt (150 Millionen Franken).
- Cyber & Weltraum: Die Armee will mit 30 Millionen Franken eigene Weltraum-Fähigkeiten aufbauen und 240 Millionen in die elektronische Kriegführung investieren. Weiter soll die Mögliktei zur Mitnutzung ziviler Datennetze erweitert werden (100 Millionen Franken).
- Kampfflugzeug F-35A: Für die Beschaffung wird ein Zusatzkredit von 394 Millionen Franken fällig, um Mehrkosten zu decken. Der Bundesrat beantragt den Kredit dem Parlament. Er ermöglicht es der Schweiz, voraussichtlich 30 Kampfflugzeuge zu beschaffen.
- Immobilien: 562 Millionen Franken fliessen in die Infrastruktur, darunter in die Instandsetzung einer Flugzeugkaverne und Lärmschutzmassnahmen an Militärflugplätzen.
Medienkonferenz zu Ende
Die Fragerunde ist nun beendet und damit auch die Medienkonferenz.
«Bin nicht der zuständige Bundesrat»
Eine Journalistin fragt nach einem Kommentar zum heutigen Entscheid zum Iran-Krieg. Der Bundesrat hat entschieden, Rüstungsexporte in die USA zu untersagen. «Den kann ich Ihnen nicht geben, weil ich nicht der zuständige Bundesrat bin», sagt Pfister.
Eine Gegenreaktion von Trump befürchtet Pfister nicht. «Die USA kennt die Maximen der Schweizer Aussenpolitik.»
Schon jetzt überhängige Kredite
«Wir haben heute schon Verpflichtungskredite, die über die Finanzierungsmöglichkeiten hinausgehen», so Pfister. Wenn man die Mehreinnahmen der Mehrwertsteuer bekomme, dann könne man sehr schnell die Zahlungen auslösen.
Konsequente Ausrichtung auf wahrscheinlichste Bedrohung
«Die Armeebotschaft wurde geändert, der Bundesrat hat neu priorisiert», so Pfister. Der Bundesrat hatte beschlossen, die Botschaft konsequent auf die wahrscheinlichsten Bedrohungen auszurichten.
«Wir machen keine Abstriche an den Finanzierungsplänen»
Nun ist die Fragerunde für Journalisten und Journalistinnen eröffnet. «Wir gehen davon aus, dass das Ziel erreicht wird», sagt Pfister auf eine Frage hin zu den Beschaffungsvorhaben. «Wir machen keine Abstriche an den Finanzierungsplänen.» Er gehe davon aus, dass das Parlament das Budget so hinkriege, dass man das bezahlen könne.
«Schweiz ist nicht ausreichend geschützt»
«Investitionen in der Armee sind zwingend erforderlich», so Pfister. Für die Stärkung der Sicherheit der Schweiz brauche es in den nächsten zehn Jahren rund 31 Milliarden Franken. Deshalb wurde kürzlich eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer beschlossen. «Die Schweiz ist heute gegen die wahrscheinlichsten Bedrohungsformen nicht ausreichend geschützt». Als neutrales Land müsse man die Verteidiung ausbauen.
Zusätzliche Kosten für F-35-Jets
Neben dem Rüstungsprogramm legt der Bundesrat dem Parlament einen Zusatzkredit für die F-35-Jets vor. «Wir rechnen heute mit rund 30 Kampfflugzeugen», so Pfister.
Risiko für die Schweiz
«Das Risiko einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Auswirkungen auf die Schweiz hat sich erheblich erhöht», so Pfister. Die Armee müsse sich deshalb neu ausrichten. Die Mittel für die bodengestützte Luftverteidigung werde mit der Botschaft 2026 priorisiert.
Beginn um 14.30 Uhr
Um 14.30 Uhr tritt Verteidigungsminister Martin Pfister vor die Medien, um die Armeebotschaft 2026 zu präsentieren. Mit dabei sind Armeechef Benedikt Roos und Rüstungschef Urs Loher.
Seit bald einem Jahr ist Mitte-Bundesrat Martin Pfister (62) im Amt. Der neue Verteidigungsminister ist gekommen, um aufzuräumen und die Schweizer Armee wieder auf Vordermann zu bringen. Angesichts der verschärften Bedrohungslage in Europa soll das Militär so rasch wie möglich wieder verteidigungsfähig werden.
Mit der Armeebotschaft 2026 kann Pfister heute erstmals seinen eigenen Einkaufszettel vorlegen. Damit beantragt der Bundesrat beim Parlament die diesjährigen Investitionen ins Rüstungs- und Immobilienprogramm.
Luftverteidigung im Fokus
Den Fokus dürfte die Landesregierung dabei auf die Luftverteidigung oder auf den Cyber-Bereich legen. Sie erkennt die wahrscheinlichste Bedrohung aus der Distanz und macht damit gleichzeitig klar: Die grösste Gefahr geht von Russland aus.
Gerade bei der Luftverteidigung hinkt der Bund derzeit aber seinen Beschaffungsplänen hinterher – unter anderem, weil die USA die Schweiz hängenlassen. So werden die längst bestellten Patriot-Systeme noch Jahre auf sich warten lassen. Washington und seine Verbündeten brauchen die Waffen derzeit im Nahen Osten selbst. Bern guckt in die Röhre.
Mit welchen Investitionen die Schweizer Armee wieder verteidigungsfähig gemacht werden soll, will Verteidigungsminister Pfister heute öffentlich erklären. Er tritt um 14.30 Uhr vor die Medien. Blick berichtet live.