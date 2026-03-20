«Bin nicht der zuständige Bundesrat»

Eine Journalistin fragt nach einem Kommentar zum heutigen Entscheid zum Iran-Krieg. Der Bundesrat hat entschieden, Rüstungsexporte in die USA zu untersagen. «Den kann ich Ihnen nicht geben, weil ich nicht der zuständige Bundesrat bin», sagt Pfister.

Eine Gegenreaktion von Trump befürchtet Pfister nicht. «Die USA kennt die Maximen der Schweizer Aussenpolitik.»