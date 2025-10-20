Der Bund beschafft ein teilmobiles Radar kurzer Reichweite zur Überwachung des Schweizer Luftraumes beim italienischen Hersteller Leonardo. Dieses wird benötigt, um die Lufthoheit im unteren Luftraum besser wahren zu können, teilt das Bundesamt für Rüstung mit.

Mit der Beschaffung des Radarsystems des italienischen Herstellers Leonardo soll eine Lücke in der Luftraumüberwachung geschlossen werden. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Überwachung des Luftraumes ist für die Sicherheit der Schweiz wichtig. Deshalb soll die bestehende Fähigkeitslücke im unteren Luftraum durch die Beschaffung von modernen Radaren geschlossen werden, wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag weiter mitteilte.

Die Vollbefähigung der Luftwaffe mit dem neuen Radarsystem TMMR (Tactical Multi Mission Radar) ist im Rahmen der Armeebotschaft 2028 eingeplant. Aktuell verfüge die Luftwaffe über kein teilmobiles Radarsystem, das in der Lage sei, den unteren Luftraum abzudecken, hiess es weiter.

Fähigkeitslücke soll verhindert werden

Mit der Ausserdienststellung des taktischen Fliegerradars (TAFLIR) um das Jahr 2030 entstehe somit eine erweiterte Fähigkeitslücke im unteren und mittleren Luftraum. Diese könne durch die neuen Radare für den unteren Luftraum gefüllt werden.