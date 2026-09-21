Die Schweizer Nati bereitet sich in Belek auf die Nations-League-Spiele vor, doch beim Flug von Zürich nach Antalya am Sonntag blieben 49 Gepäckstücke zurück – auch von nicht fussballspielenden Passagieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati bereitet sich in Belek auf Nations-League-Spiele vor

49 Gepäckstücke, darunter Yakins Koffer, blieben wegen Platzmangel zurück

161 Passagiere im ausgebuchten Flug von Zürich nach Antalya

Marian Nadler Redaktor News

Die Nati bereitet sich diese Woche im türkischen Belek auf die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Nordmazedonien, Schottland und Slowenien vor. Blick wusste bereits, dass bei der Anreise für Nati-Trainer Murat Yakin (52) nicht alles rund lief. Sein Koffer blieb unterwegs stecken.

Blick hat sich bei der Airline Edelweiss, die den betreffenden Flug WK186 von Zürich nach Antalya durchführte, zum ganzen Ausmass des Koffer-Ärgers erkundigt. An Bord des Airbus A320 sassen 161 Passagiere, darunter mehrere Mitglieder der Schweizer Fussballnationalmannschaft, wie Mediensprecher Andreas Meier auf Anfrage mitteilt. Der Flug war vollständig ausgebucht.

Alle Gepäckstücke sind mittlerweile in Antalya

Aufgrund eines insgesamt unerwartet hohen Gepäckaufkommens sei die verfügbare Ladekapazität des Flugzeugs überschritten worden. «Deshalb konnten 49 Gepäckstücke nicht wie geplant mittransportiert werden», so Meier. Er betont: «Bei den zurückgelassenen Gepäckstücken handelte es sich sowohl um Gepäck anderer Fluggäste als auch um Gepäck der Schweizer Fussballnationalmannschaft.»

Die Krux für das Personal: «Wie viele Gepäckstücke tatsächlich aufgegeben werden, lässt sich jeweils erst kurz vor Abflug abschliessend feststellen.» Einen direkten Zusammenhang zum angemeldeten Gepäck der Schweizer Fussballnationalmannschaft soll es laut Meier deshalb nicht gegeben haben. Sämtliche zurückgebliebenen Gepäckstücke werden am Montag nach Antalya nachgeliefert.