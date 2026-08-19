Am Mittwochmorgen hob ein Edelweiss-Flieger von Zürich in Richtung Heraklion ab. Kurz nach dem Start kehrte das Flugzeug jedoch wieder um und landete. Der Grund: ein medizinisches Problem.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edelweiss-Flug WK348 kehrte nach 6 Uhr wegen medizinischem Zwischenfall nach Zürich zurück

Ein Passagier mit medizinischem Problem verliess das Flugzeug mit Begleitung

Flug startete nach 2,5 Stunden Verspätung mit 166 von 168 Passagieren

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Blick-Leser stellte am Mittwochmorgen fest, dass der Edelweiss-Flug WK348 von Zürich nach Heraklion kurz nach dem Start gegen 6 Uhr nach wenigen Minuten bereits wieder umkehrte. Flugtracker-Daten zeigen, dass der Flieger eine lange Schleife flog und nach rund einer halben Stunde wieder am Flughafen Zürich landete.

Edelweiss-Sprecher Andreas Meier bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Der Grund für die Rückkehr der Maschine sei ein medizinisches Problem bei einem Passagier gewesen. «Nach der Landung verliessen der betroffene Passagier und seine Begleitperson das Flugzeug», sagt Meier.

Nach der Rückkehr an den Flughafen Zürich konnte der Flieger mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung jedoch erneut nach Heraklion starten. Von den ursprünglich 168 Passagieren befanden sich 166 Passagiere an Bord.