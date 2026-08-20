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Unfall in Steinhausen ZG
Autofahrer übersieht zwei Schüler und fährt sie an

In Steinhausen ZG wurden am Donnerstag zwei Schüler auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst. Ein Bub wurde schwer verletzt, ein weiteres Kind leicht. Die Polizei warnt vor unvorhersehbarem Verhalten von Kindern.
Publiziert: 15:48 Uhr
Hier kam es zum Unfall.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Autofahrer (74) erfasst zwei Schüler frontal auf Fussgängerstreifen in Steinhausen ZG
  • Zuger Polizei warnt: Kinder oft unberechenbar im Verkehr
  • Ein Bub (10) schwer verletzt, ins Spital gebracht, zweiter Bub (11) leicht verletzt
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstagmittag, um 12 Uhr, fuhr ein Autofahrer (74) auf der Bahnhofstrasse in Steinhausen ZG in Richtung Zentrum. Dabei übersah er zwei Schüler, die zum gleichen Zeitpunkt von links von der Birkenhaldenstrasse herkommend die Bahnhofstrasse auf dem Fussgängerstreifen überquerten. Der Autofahrer versuchte noch vergeblich auszuweichen. Gemäss Medienmitteilung erfasste er die beiden Schüler frontal mit seinem Auto.

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Bei der Kollision wurde ein Bub (10), der mit seinem Kickboard den Fussgängerstreifen überquerte, erheblich verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Ein Bub (11), der sein Velo neben sich herschob und über den Fussgängerstreifen ging, erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich in Begleitung seiner Eltern selbständig in ärztliche Behandlung.

Zuger Polizei mit Appell an Autofahrer

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Der Schulunterricht hat diese Woche im Kanton Zug wieder begonnen. Gemäss der nationalen Präventionskampagne «Luege, Brämse, Halte» steht die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg im Mittelpunkt. «Besonders die jüngsten Verkehrsteilnehmer verfügen noch nicht über die Erfahrung, Geschwindigkeiten und Distanzen richtig einzuschätzen», erklärt die Zuger Polizei. Ihr Verhalten ist häufig spontan und für Autofahrerinnen und Autofahrer nur schwer vorhersehbar. Umso wichtiger sei es, dass PKW-Besitzer jederzeit aufmerksam unterwegs sind und ihre Geschwindigkeit den jeweiligen Situationen anpassen. Es sollte überall dort mit Kindern gerechnet werden, wo Schulen, Kindergärten oder Wohnquartiere liegen.

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