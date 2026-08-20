Ex-Ski-Star verletzt sich bei Rad-Unfall schwer

Spital statt Erholung für Hannes Reichelt. Der ehemalige österreichische Skirennfahrer hat sich schwer verletzt. Er ist mit dem Rennrad gestürzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hannes Reichelt ist mit dem Rennrad schwer gestürzt

Der Ex-Ski-Star hat sich den Oberschenkelhals gebrochen

Die Operation ist gut verlaufen, nun steht die Reha an

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt habe», schreibt Ex-Ski-Star Hannes Reichelt (46) auf Instagram. Der Grund: Der Österreicher ist im Spital gelandet. «Leider bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gestürzt und hab mir dabei den Oberschenkelhals gebrochen.»

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Reichelt meldet sich aus dem Spitalbett: «Die OP ist gut verlaufen, mir gehts den Umständen entsprechend gut.» Und er bedankt sich für die schnelle Rettung. Schon 20 Minuten nach dem Unfall war er im Spital. «Das ist nicht selbstverständlich, dafür verdienen alle Beteiligten unsere grösste Wertschätzung.»

Wie Reichelt weiter schreibt, kenne man sich als ehemaliger Profisportler mit derartigen Verletzungen ja leider aus. Das zeigt auch ein Blick in seine Krankenakte. Knieprellung, Kreuzbandriss, schwerer Bandscheibenvorfall oder Schlüsselbeinbruch – das alles hat er während seiner Karriere erlitten. Deswegen weiss Reichelt auch, was das Motto für die nächsten Monate ist: «Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen.»

305 Rennen im Weltcup

Reichelt verspricht, seine Follower an den nächsten Schritten teilhaben zu lassen. Oder wie er es mit einem Augenzwinkern nennt: «Der ganze Weg zum ‹Comeback› als Familienvater und Hobbysportler.» Vor rund einem Jahr hat der Österreicher sich über die Geburt seines zweiten Sohnes gefreut. Dem Skirennsport hat er im Frühjahr 2021 den Rücken gekehrt – nach 305 Weltcuprennen. 13-mal jubelte der ehemalige Speedspezialist als Sieger, triumphierte unter anderem am Lauberhorn (2015) und auf der Streif (2014). Daneben gewann er im Super-G die kleine Kristallkugel (2007/08) und krönte sich zum Weltmeister (2015).

Reichelt ist indes nicht der einzige Ex-Weltmeister, der sich aktuell von einer schweren Verletzung erholt. Auch Mathieu Faivre (34) hat sich vor kurzem aus dem Spital gemeldet. Der Franzose, der während seiner Karriere dreimal Weltmeister wurde (Riesenslalom, Parallelrennen und Team), ist ebenfalls mit dem Rennrad schwer verunfallt. Dabei hat er sich unter anderem das Schlüsselbein gebrochen.

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