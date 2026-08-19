Schöne Nachrichten von Michael Matt. Der österreichische Slalom-Spezialist ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Matt ist zum zweiten Mal Vater geworden

Das Slalom-Ass freut sich über die Geburt eines Sohnes

Details wie Name oder Geburtsdatum verrät Matt nicht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Ski-Familie wächst weiter. Nun hats im österreichischen Slalom-Team Nachwuchs gegeben. «Willkommen auf der Welt, kleiner Mann», schreibt Michael Matt (33) auf Instagram. Dazu postet er ein Foto, das ihn und Tochter Emily (3) zeigt, wie sie gemeinsam den Maxi-Cosi mit dem jüngsten Familienmitglied tragen.

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Wann sein Sohn das Licht der Welt erblickt hat oder welchen Namen er trägt, das verrät Matt hingegen nicht. Glückwünsche aus dem Ski-Weltcup lassen dennoch nicht lange auf sich warten. «Oh wie schön!!! Herzlichen Glückwunsch», schreibt etwa seine ehemalige Teamkollegin Eva-Maria Brem. Auch Nina Ortlieb, Anna Veith oder Nina Haver-Loeseth, die selber vor kurzem zum dritten Mal Mutter geworden ist, schliessen sich den Gratulationen an.

Knapp an Olympia-Medaille vorbei

Die Vaterfreuden kommen bei Matt mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Der letzte Winter verlief für den Slalom-Spezialisten durchzogen. In elf Rennen verpasste er dreimal die Qualifikation für den zweiten Lauf. Kam er ins Ziel, klassierte er sich zwischen den Rängen vier bis 18. Bei Olympia schrammte er gemeinsam mit Raphael Haaser in der Team-Kombi um drei Hundertstel am Podest vorbei. Im Slalom wurde er Achter.

In seinen bisher 131 Weltcuprennen fuhr Matt neunmal aufs Podest. Seinen einzigen Sieg feierte er 2017. An Grossanlässen hat der Österreicher insgesamt fünf Medaillen eingefahren. Im Slalom gewann Matt WM-Silber (2019) und Olympia-Bronze (2018). Hinzu kommen Olympia-Gold (2022) und -Silber (2018) sowie WM-Silber (2019) in den Team-Events.