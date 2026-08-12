Seit Februar ist Dave Ryding Ski-Rentner. Langweilig wirds dem Briten trotzdem nicht. Er ist vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dave Ryding und Ehefrau Mandy sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Ihr Sohn River hat vor einem Monat das Licht der Welt erblickt

Ryding ist im Februar zurückgetreten und geniesst nun sein Familienglück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Langsam, aber sicher rückt bei den Ski-Cracks die Vorbereitung auf den kommenden Winter immer mehr in den Fokus. Nicht so bei Dave Ryding. Nach dem Olympia-Slalom im Februar hat der 39-jährige Brite einen Schlussstrich gezogen. Er geniesst seinen ersten Sommer als Ski-Rentner.

Und nicht nur das. Denn Ryding hat auf Instagram ein süsses Geheimnis gelüftet. Er und seine Ehefrau Mandy (35) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. River Ryding heisst ihr Sohn, der bereits vor einem Monat das Licht der Welt erblickte. Weiter verrät der ehemalige Slalom-Spezialist: «Isst wie ein Pferd, nimmt gut zu und hat immer noch Hunger.» Auch die Windel füllt der kleine River demnach regelmässig. Oder wie Ryding zusammenfasst: «Ich würde sagen, es läuft so ziemlich alles rund.»

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Ryding und seine Ehefrau sind seit vielen Jahren ein Paar. Die Holländerin war einst selber Ski-Profi, hat es aber nur auf einen Weltcup- und drei Europacup-Einsätze gebracht. In diesen blieb sie ohne Resultat. Zudem nahm sie 2013 an der Weltmeisterschaft teil. Weitaus erfolgreicher war ihr Mann. Dave Ryding stand 143-mal im Weltcup am Start, fuhr dabei siebenmal aufs Podest. Seinen grössten Erfolg feierte er am 22. Januar 2022. Ryding gewann den Slalom von Kitzbühel (Ö) und stand als erster Brite der Geschichte auf einem Weltcuppodest.

Der Triumph sollte nicht das einzige Highlight in jenem Jahr bleiben. Am 14. Mai heirateten er und Mandy – mit zwei Jahren Verspätung. Denn die Hochzeit sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, musste allerdings wegen Corona verschoben werden. Gut einen Monat später wurden die beiden erstmals Eltern. Töchterchen Nina Skye erblickte am 28. Juni 2022 das Licht der Welt. Nun ist sie grosse Schwester geworden.