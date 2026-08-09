Französischer Ex-Ski-Weltmeister erleidet Fahrradunfall

Der dreifache Ski-Weltmeister Mathieu Faivre hatte einen Fahrradunfall. Der Ex-Riesenslalom-Spezialist erlitt mehrere Verletzungen und Knochenbrüche, darunter ein gebrochenes Schlüsselbein. Auf Instagram zeigt er Bilder aus dem Spitalbett.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Ski-Profi Mathieu Faivre hatte schweren Velounfall mit Knochenbrüchen

Sein Fahrradrahmen brach, er postete Bilder aus dem Spitalbett

Faivre gewann dreimal WM-Gold und trat im Oktober 2025 zurück

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Viel Pech für Mathieu Faivre (34) auf einer kürzlichen Velotour: Wie der ehemalige französische Ski-Profi auf Instagram schreibt, hatte er dabei einen Unfall. «Brenzlige Situation und böser Unfall vor einigen Wochen», meldet sich Faivre auf der Social-Media-Plattform zu Wort. Dazu postet der Franzose mehrere Bilder aus dem Spitalbett. Auf einem der Fotos ist auch zu sehen, wie sein Rennvelo neben der Strasse im Gras liegt – der Rahmen des Velos ist in der Mitte gebrochen.

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Wie sich der Unfall zugetragen hat, gibt der Ex-Riesenslalom-Spezialist nicht bekannt, äussert sich aber zum Ausmass der Verletzungen. «Ein paar Verletzungen und Knochenbrüche. Aber ich bin froh, konnte ich in dieser Nacht wieder in meinem eigenen Bett schlafen», so Faivre.

Auf den Bildern ist Faivre einerseits mit einbandagiertem rechtem Unterschenkel zu sehen. Andererseits postet er ein Röntgenbild seiner Schulter, bei der unter anderem das Schlüsselbein gebrochen zu sein scheint. Der 34-Jährige musste 2024 schon einmal nach einem Trainingssturz wegen eines Schlüsselbeinbruchs unters Messer und die Saison damals vorzeitig beenden.

Reha für dreifachen Weltmeister

«Jetzt stehen Reha und Geduld auf dem Programm», schreibt Faivre zu den Folgen seines jetzigen Unfalls und bedankt sich abschliessend bei seinen Rettern. Unter dem Post finden sich auch einige Genesungswünsche aus der Ski-Welt. So wünschen etwa die Schwedin Sara Hector (33) und die ehemaligen französischen Ski-Asse Luc Alphand (61) und Julien Lizeroux (46) gute Besserung.

Faivre hatte im Oktober 2025 nach 127 bestrittenen Weltcup-Rennen, in denen er zwei Siege feierte und zehnmal auf dem Podest stand, seinen Rücktritt erklärt. Er wurde während seiner Karriere dreimal Weltmeister, 2017 in St. Moritz im Teamwettbewerb sowie 2021 in Cortina d'Ampezzo im Riesenslalom und Parallelrennen. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sicherte er sich beim Gold-Triumph von Marco Odermatt (28) im Riesenslalom die Bronzemedaille.