Darum gehts
- In Basel kollidierten am Donnerstag zwei Velofahrerinnen in der Leuengasse
- Velofahrerin mit Kleinkind flüchtete, verletzte Frau blieb hilflos am Boden liegen
- Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen
Am Donnerstag, gegen kurz vor 10 Uhr, fuhr eine Velofahrerin in der Stadt Basel durch die Leuengasse. Dabei zog sie ihr kleines Kind in einem Anhänger hinter sich her.
Zeitgleich kam eine Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind nahm ihr den Vortritt. Es kam zur Kollision.
Velofahrerin macht sich aus dem Staub
Die Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. So beschreibt es die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung.
Die Velofahrerin mit dem Kleinkind machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Sanität rückte an und versorgte das Unfallopfer. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind sowie Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei telefonisch unter 061 208 06 00 oder über mobileverkehrspolizei@jsd.bs zu melden.