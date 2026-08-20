Eine Velofahrerin mit Kind im Anhänger kollidierte am Donnerstag in der Leuengasse mit einer anderen Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich, während die Unfallverursacherin sich aus dem Staub machte. Sie ist flüchtig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Basel kollidierten am Donnerstag zwei Velofahrerinnen in der Leuengasse

Velofahrerin mit Kleinkind flüchtete, verletzte Frau blieb hilflos am Boden liegen

Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, gegen kurz vor 10 Uhr, fuhr eine Velofahrerin in der Stadt Basel durch die Leuengasse. Dabei zog sie ihr kleines Kind in einem Anhänger hinter sich her.

Zeitgleich kam eine Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind nahm ihr den Vortritt. Es kam zur Kollision.

Velofahrerin macht sich aus dem Staub

Die Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. So beschreibt es die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung.

Die Velofahrerin mit dem Kleinkind machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Sanität rückte an und versorgte das Unfallopfer. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind sowie Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei telefonisch unter 061 208 06 00 oder über mobileverkehrspolizei@jsd.bs zu melden.