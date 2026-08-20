DE
FR
Abonnieren

Kapo Basel-Stadt sucht Zeugen
Frau mit Kleinkind fährt Velofahrerin um und haut ab

Eine Velofahrerin mit Kind im Anhänger kollidierte am Donnerstag in der Leuengasse mit einer anderen Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich, während die Unfallverursacherin sich aus dem Staub machte. Sie ist flüchtig.
Publiziert: vor 57 Minuten
Hier kam es zum Unfall.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Basel kollidierten am Donnerstag zwei Velofahrerinnen in der Leuengasse
  • Velofahrerin mit Kleinkind flüchtete, verletzte Frau blieb hilflos am Boden liegen
  • Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstag, gegen kurz vor 10 Uhr, fuhr eine Velofahrerin in der Stadt Basel durch die Leuengasse. Dabei zog sie ihr kleines Kind in einem Anhänger hinter sich her.

Mehr Nachrichten aus Basel
Schweizer (40) prügelt Mann am Bahnhof Basel SBB auf die Gleise
Am Bahnhof Basel SBB
Schweizer (40) prügelt Mann auf die Gleise
Unbekannte schlagen auf Ambulanzfahrzeug ein
Bei Rettungseinsatz in Basel
Unbekannte schlagen auf Ambulanzfahrzeug ein

Zeitgleich kam eine Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind nahm ihr den Vortritt. Es kam zur Kollision.

Velofahrerin macht sich aus dem Staub

Die Velofahrerin aus der Bärenfelsenstrasse stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. So beschreibt es die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. 

Die Velofahrerin mit dem Kleinkind machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Sanität rückte an und versorgte das Unfallopfer. Die Velofahrerin mit dem Kleinkind sowie Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei telefonisch unter 061 208 06 00 oder über mobileverkehrspolizei@jsd.bs zu melden.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen