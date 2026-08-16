In Basel kam es am Sonntag zu einer heftigen Auseinandersetzung: Zwei Männer erlitten Stichverletzungen, die herbeigeeilten Sanitäter mussten sich in ihrem Fahrzeug verbarrikadieren. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Verletzte nach Streit an der Uferstrasse in Basel ins Spital gebracht

Sanitäter mussten Ambulanzfahrzeug verbarrikadieren, als Unbekannte Fahrzeug attackierten

Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, gegen 1.45 Uhr, hat die Sanität der Rettung Basel-Stadt zwei Personen an der Uferstrasse wegen Stichverletzungen erstversorgen und ins Spital fahren müssen. Nach den ersten Abklärungen durch die Kantonspolizei Basel-Stadt ermittelt die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt nun den genauen Tathergang.

Laut Kriminalpolizei waren die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter gerade dabei, an einem verletzten 23-Jährigen eine Erstversorgung vorzunehmen, als Unbekannte sich mit einem weiteren Verletzten dem Fahrzeug näherten. Sie nahmen den 21-Jährigen ins Ambulanzfahrzeug und mussten dieses vorübergehend verbarrikadieren, da mehrere unbekannte Personen gegen das Fahrzeug schlugen.

Die beiden Körperverletzungen dürften sich bei einer vorherigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Tathergang und Hintergrund. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.